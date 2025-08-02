Στο 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε νεκρό στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου, τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου, διαπιστώθηκε ότι ανήκουν οι κηλίδες αίματος που είχαν εντοπιστεί κοντά στο μπάνιο του σπιτιού - δίπλα στην κουζίνα του δώματος που έμενε η οικογένεια, στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κηλίδες βρέθηκαν σε συρτάρια ανάμεσα στο μπάνιο και την κουζίνα του διαμερίσματος.

Αύριο, Κυριακή, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή η 32χρονη παράνομη μετανάστρια από την Αλγερία, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία της 3χρονης κόρης της. Η γυναίκα διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση καθώς και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, σε βάρος ανήλικου μέλους της οικογένειας.

Η 32χρονη - η οποία είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές - αρχικά ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τη συνέλαβαν ότι το μωρό χτύπησε το μπάνιο και ύστερα το πήρε αναίσθητο μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της και πήγαν στη θάλασσα όπου άφησε το κοριτσάκι, παρότι αντιλήφθηκε ότι ήταν ακόμα ζωντανό.

Όπως είπε, φοβήθηκε να το πάει στο νοσοκομείο διότι βρισκόταν παράνομα στη χώρα και επειδή στο παρελθόν είχε συλληφθεί για παραμέληση ανηλίκου.

Λίγο αργότερα είπε στους Λιμενικούς ότι μπήκε στη θάλασσα με το 3χρονο κοριτσάκι και εκεί, στα βαθιά, της γλίστρησε το παιδί και πνίγηκε.

Οι αρχές πλέον πιστεύουν ότι δεν πρόκειται για «ατύχημα» που συνέβη στο μπάνιο του σπιτιού, αλλά η ίδια η 32χρονη προκάλεσε τα προθανάτια τραύματα στο παιδί της.

«Αυτά που λέει η μάνα, επιστημονικά δεν στέκουν»

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ανέφερε στην ΕΡΤ: «Τα τραύματα στο πρόσωπο δεν έχουν καμία σχέση με μηχανισμό θανάτου. Δεν συνδέονται ούτε με τον πνιγμό ούτε με κάποια διαταραχή του επιπέδου συνείδησης που περιγράφεται από τη μητέρα, γιατί η ίδια λέει ότι (το παιδί) έχασε τις αισθήσεις του μετά το μπάνιο οπότε και οδηγήθηκε στην παραλία και το άφησα εκεί.

Καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν επαληθεύονται από την ιατροδικαστική επιστήμη και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει να εξιστορεί την ιστορία όπως πραγματικά συνέβη, γιατί δεν στέκουν αυτά που λέει».

Όπως είπε, «οι κακώσεις που διαπιστώθηκαν στο κρανίο έχουν προκληθεί εν ζωή, αλλά δεν συνδέονται με διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας», άρα δεν στηρίζουν το σενάριο της απώλειας συνείδησης από πτώση στο μπάνιο.

«Στους πνεύμονες βρέθηκαν νερό και άμμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής, υπογραμμίζοντας πως «αυτό από μόνο του υποδηλώνει πνιγμό, και μάλιστα σε παραλία, όχι στα ανοιχτά της θάλασσας».

Μάλιστα ο ιατροδικαστής θέτει και πιθανό κίνητρο στις ενέργειες της 32χρονης έναντι της μικρής της κόρης, εξαιτίας μίας χρόνια πάθησης που αντιμετώπιζε με το συκώτι της.

«Υπάρχει μια χρόνια παθολογία. Φτάνει όμως να εξακριβωθεί ποια είναι αυτή και τι διαταραχές εμφάνιζε το παιδί πριν καταλήξει, γιατί η συγκεκριμένη παθολογία, μπορεί να συνδέεται και με το κίνητρο της ανθρωποκτονίας εκ μέρους της συγκεκριμένης γυναίκας», πρόσθεσε.

