Δύο μεγάλες φωτιές ξέσπασαν σήμερα στην Κρήτη και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ με τη δύση του Ηλίου σταμάτησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα.

Η αγροτοδασική πυρκαγιά στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στην περιοχή, Κοκώρη, οριοθετήθηκε αργά το απόγευμα και πλέον είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Στο σημείο ωστόσο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Για την κατάσβεσή της επιχέιρησαν 70 πυροσβέστες με τη συνδρομή 5 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων και 19 πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ από αέρος συνέδραμαν μέχρι τη δύση του ηλίου 3 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους των περιοχών Ευηνοχώρι και Κοκώρη, να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την Πάτρα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η εικόνα της φωτιάς αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές ενεργές εστίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με το agriniopress, στην περιοχή επικρατούν δύσκολες συνθήκες με ενισχυμένους ανέμους.

Όπως αναφέρει το messolonghinews.gr η πυρκαγιά είναι πολύ πιθανό να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο δίκτυο της ΔΕΗ και μάλιστα κάτοικοι υποδεικνύουν συγκεκριμένη κολώνα, με καλώδια πεσμένα σε ξερά χόρτα.

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στον Άγιο Νικόλαο

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση δυτικά του οικισμού Βαθύ, του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δυνάμεις εξακολουθούν να παραμένουν στο σημείο, ενώ τα εναέρια μέσα σταμάτησαν τις ρίψεις νερού.

Νωρίτερα είχε σταλεί ενημερωτικό μήνυμα 112 στους κατοίκους του οικισμού, προκειμένου να γνωρίζουν ότι κοντά στην περιοχή τους βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσβεση πυρκαγιάς, χωρίς όμως να απειληθεί ο οικισμός.

