Η αποσωλήνωση του 15χρονου Δημήτρη στο Τορίνο, μετά από 9 μέρες σε καταστολή, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το μεσημέρι του Σαββάτου. Το πρώτο ενθαρρυντικό σημάδι της επίπονης και χρονοβόρου διαδικασίας για τους γιατρούς, ήρθε με το άνοιγμα των ματιών του.

Το αγόρι υπεβλήθη σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο, ύστερα από θερμοπληξία που υπέστη στις 24 Ιουλίου κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Μέτσοβο. Εξαιτίας σπάνιου νοσήματος δεν ίδρωνε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να προκληθεί ηπατική ανεπάρκεια. Αμέσως, στήθηκε αερογέφυρα ζωής, το σωτήριο μόσχευμα βρέθηκε και η επέμβαση έγινε με απόλυτη επιτυχία.

«Η διαδικασία αποσωλήνωσης είναι μια ιεροτελεστία, ο απογαλακτισμός από τα μηχανήματα σε ένα τέτοιο περιστατικό είναι αργός προσεκτικός, με πολύ λεπτές κινήσεις, δεν είναι μια απλή αποσωλήνωση μετά από ένα χειρουργείο», τόνισε ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων, Α. Ηλιάδης.

«Η προσωπική αγωνία και η δική μου ικανοποίηση είναι να δω ξανά το χαμόγελο του μικρού Δημήτρη.Είναι μια ευχή που έχουμε κάνει και μια δέσμευση, όταν έρθει με το καλό να κάνουμε μια συνάντηση», τόνισε σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο 15χρονος Δημήτρης κατάφερε τελικώς να αποσωληνωθει. Να περάσουν κάποιες ακόμα επόμενες μέρες, να αρχίσει να αναρρώνει πλήρως, να μπορέσει να τραφεί, να κινηθεί. Ελπίζουμε ότι σε 10-15 μέρες θα είναι πολύ καλύτερα και σταδιακά να μπορέσει να εξέλθει από το Νοσοκομείο», είπε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γ. Παπαθεοδωρίδης.



Μία μέρα νωρίτερα κάτοικοι των Φαρσάλων ένωσαν τις προσευχές τους στη θεία λειτουργία που τελέστηκε υπερ υγείας του παιδιού στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής. Ευχή όλων για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή του Δημήτρη στο σπίτι και τους αγαπημένους του.

