Συμφωνία για την ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας, υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ, υπέγραψαν τη Συμφωνία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Εμίρη του Κατάρ Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani στην Ελλάδα, θέτοντας τα θεμέλια για μια στενότερη σχέση στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η Συμφωνία εστιάζει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, όπως της εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, της διεθνούς παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της τρομοκρατίας. Παράλληλα, και οι δύο χώρες μέσω της Συμφωνίας Αστυνομικής Συνεργασίας δεσμεύονται να προωθήσουν διμερείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και στην ενίσχυση της ασφάλειας, στην ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας.

Η υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία για την καταπολέμηση:

του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της παράνομης μετανάστευσης και του ηλεκτρονικού εγκλήματος,

της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησής της,

της παράνομης εμπορίας έργων τέχνης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, πολύτιμων λίθων και μετάλλων, καθώς και άλλων πολύτιμων αντικειμένων.

Η εν λόγω Συμφωνία καλύπτει και τομείς, όπως:

η παραγωγή και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών,

τα χρηματοοικονομικά και οικονομικά εγκλήματα, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διαφθορά και η απάτη,

η παράνομη διακίνηση όπλων και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

