Συνελήφθησαν, συνολικά 3 άτομα κατηγορούμενα –κατά περίπτωση- για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική, προχθές, Πέμπτη (14 Μαΐου 2026), από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI» σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 56 και 53 ετών, καθώς και 36χρονο ημεδαπό, για τους οποίους ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, την Πέμπτη το μεσημέρι (14-05-2026) στην Αθήνα, ο 36χρονος παρέδωσε στον 53χρονο - δρώντας για λογαριασμό και του 56χρονου -, σάκο με συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 2.060 γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους 1.000 γραμμαρίων.

Παράλληλα, την Πέμπτη το απόγευμα, (14-05-2026) σε άλλο σημείο στην Αθήνα, κατελήφθη ο 56χρονος, να κατέχει για λογαριασμό και των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 1,6 γραμμαρίων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 36χρονου, κατελήφθη να κατέχει για λογαριασμό και των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό την διακίνηση, συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 10.900 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους 9.000 γραμμαρίων, καθώς και ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 7.500 γραμμαρίων.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 53χρονου, κατελήφθη να κατέχει με τον 56χρονο για λογαριασμό και του 36χρονου, με σκοπό τη διακίνηση, συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 17.500 γραμμαρίων, κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 594 γραμμαρίων, καθώς και κατεργασμένη κάνναβη σε μορφή σοκολάτας, συνολικού μικτού βάρους 1.000 γραμμαρίων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 κιλά και 495,6 γραμμάρια κοκαΐνης,

27 κιλά και 60 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK),

11 κιλά κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας,

1.37- ευρώ,

Ι.Χ. δίκυκλη μοτοσικλέτα,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

8 κινητά τηλέφωνα,

κάμερα κλειστού κυκλώματος,

7 κλειδιά εξωτερικών θυρών και οικιών,

κολλητική ταινία και

ζευγάρι γάντια.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν, σε συνδυασμό με το συνολικό χρηματικό ποσό που κατασχέθηκε, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 400.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι –κατά περίπτωση- έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως κλοπή, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

