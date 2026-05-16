Θεσσαλονίκη

Εικόνες από τον άγριο καβγά που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ποντιακό γλέντι στη Νικόπολη Θεσσαλονίκης καταγράφει βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα.

Τουλάχιστον 20 άτομα εμπλέκονται στο περιστατικό, σύμφωνα με το ThessPost.gr που δημοσιεύει το συγκεκριμένο βίντεο. Σε αυτό φαίνεται πως οι συμμετέχοντες εκτοξεύουν πλαστικές καρέκλες, τραπέζια και άλλα αντικείμενα, ενώ ανταλλάσσουν κλωτσιές και μπουνιές, μετατρέποντας το γλέντι σε «πεδίο μάχης».

«Θα μας σκοτώσουν», ακούγεται να λέει νεαρή που διασκέδαζε με τη παρέα της μέχρι που άρχισε ο καβγάς.

Η μαρτυρία νεαρής που βρισκόταν στο γλέντι

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί. Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», αναφέρει νεαρή στο ThessPost.gr

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο αρκετά από τα εμπλεκόμενα άτομα αποχώρησαν από το σημείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Σημειώνεται πως η αστυνομία προχώρησε σε δυο προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: skai.gr

