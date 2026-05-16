Νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 12χρονος

Το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι, όταν ένας 12χρονος, υπήκοος Αλβανίας, έχασε τον έλεγχο του πατινιού για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους

Ένα ακόμη ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό συνέβη σήμερα νωρίς το μεσημέρι στον Νέο Μαρμαρά, γύρω στις 13:30, όταν ένας 12χρονος, υπήκοος Αλβανίας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του πατινιού που οδηγούσε και τραυματίστηκε.

Από την πτώση του στο οδόστρωμα ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μπροστά στο περιστατικό της πτώσης βρίσκονταν και οι γονείς του παιδιού.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ηλεκτρικά Πατίνια Χαλκιδική
