Έγκλημα στη Χαλκίδα: Βίντεο από τον 43χρονο πριν την άγρια δολοφονία του

Είναι μόλις λίγα λεπτά πριν τις 08:00 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο 43χρονος βγαίνει από την πολυκατοικία όπου διαμένει. Λίγα λεπτά αργότερα, δέχεται επίθεση με μαχαίρι από την 39χρονη μπροστά από το όχημά του.

Ακολούθως ο άνδρας προσπαθεί να διαφύγει όταν εκείνη συνεχίζει να τον μαχαιρώνει μέχρι θανάτου χρησιμοποιόντας μάλιστα ένα δεύτερο μαχαίρι.

Αυτόπτης μάρτυρας του άγριου εγκλήματος, η σύζυγος του θύματος, η οποία παρακολουθούσε έντρομη από το μπαλκόνι της πολυκατοικίας την δολοφονία του, η οποία έντρομη ειδοποίησε την αστυνομία.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τα τελευταία λεπτά λίγο πριν την δολοφονία του 43χρονου:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: Eviathema.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.