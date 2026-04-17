Τις συνθήκες θανάτου της 30χρονης γυναίκας από την Αιθιοπία, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας ερευνά η ΕΛ.ΑΣ., ενώ έχει προσαχθεί ένας 45χρονος Ιταλός στο Α.Τ. Ακροπόλεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προσαχθείς υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν γνώριζε στοιχεία της γυναίκας, ενώ ανέφερε ότι είχαν συναντηθεί μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Όπως σημείωσε, η γυναίκα είχε φύγει από το δωμάτιο αμέσως μετά το ραντεβού τους και δεν γνώριζε την τύχη της από εκείνο το σημείο και μετά.

Κατά τις αστυνομικές έρευνες στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας, από όπου εκτιμάται ότι η γυναίκα βρέθηκε στο κενό πριν καταλήξει νεκρή στον ακάλυπτο, εντοπίστηκαν πολλές κηλίδες αίματος και ένα σπασμένο παράθυρο.

Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο-ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο φέρεται να ακούγεται η γυναίκα να φωνάζει στον διάδρομο της πολυκατοικίας ζητώντας του να ανοίξει την πόρτα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των Αρχών, ενώ στο σημείο σπεύδει τεχνικός προκειμένου να συλλέξει το υλικό των καμερών που υπάρχουν στο κτίριο.

Πηγή: skai.gr

