Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Έχει προσαχθεί και εξετάζεται άνδρας, ο οποίος ήταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας και η γυναίκα είχαν γνωριστεί στο διαδίκτυο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στους αστυνομικούς που έφτασαν στο διαμέρισμα δεν άνοιξε ο άνδρας που βρισκόταν ακόμη μέσα, αλλά ο ιδιοκτήτης εξ αποστάσεως.

Πηγή: skai.gr

