Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από δύτη με σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνία κοντά στη Διώρυγα της Κορίνθου και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.
Η σορός στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου.
Πηγή: skai.gr
