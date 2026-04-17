Σορός 17χρονης εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά της Διώρυγας της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από δύτη με σκάφος στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνία κοντά στη Διώρυγα της Κορίνθου και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοχειρία.

Η σορός στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο γενικό νοσοκομείο Κορίνθου.

Πηγή: skai.gr

