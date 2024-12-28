Στοχευμένες παράλληλες επιχειρήσεις για την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2024, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, από υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 3 έρευνες σε οικίες, στο ευρύτερο κέντρο των Αθηνών, κατά τις οποίες προσήχθησαν 11 άτομα.

Από τα ανωτέρω άτομα συνελήφθησαν τα 3. σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί αλλοδαπών.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε κατάστημα εμπορίας ανταλλακτικών οχημάτων, όπου ελέγχθηκαν 9 άτομα, 34 οχήματα και πλήθος ανταλλακτικών- εξαρτημάτων, προκειμένου ελεγχθεί η προέλευσή τους.

Επίσης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος διενεργήθηκαν 5 έρευνες σε οικίες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ελέγχθηκαν 3 οχήματα και 10 άτομα και προσήχθησαν 9

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.