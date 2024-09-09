Του Μάκη Συνοδινού

Ο φόβος και ο τρόμος ιδιοκτητών καταστηματαρχών σε Σύνταγμα, Καισαριανή, Παγκράτι, Βύρωνα και Ζωγράφου είχαν γίνει τα μέλη συμμορίας που είχαν κάνει τις ένοπλες ληστείες…επάγγελμα.

Δύο αλλοδαποί 39 και 30 ετών και ένας 60χρονος Έλληνας έπεσαν στη φάκα της ΕΛΑΣ, ενώ από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε πως λήστευαν τα καταστήματα από τα μέσα Νοεμβρίου του 2023.

Έχοντας προμηθευτεί πιστόλια εισέρχονταν κυρίως σε καταστήματα μίνι μάρκετ προσποιούμενοι τους αστυνομικούς και στη συνέχεια με την απειλή πιστολιών και δεματικών ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους και αφαιρούσαν χρήματα. Ως επί το πλείστον επέλεγαν για στόχους, καταστήματα - μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας ατόμων ασιατικής καταγωγής ενώ για την επίτευξη του σκοπού τους δεν δίσταζαν να ασκήσουν βία.

Η αντίστροφη μέτρηση για την σύλληψη τους ξεκίνησε μετά την διάρρηξη σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στη Κυψέλη, καθώς η ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε τους δράστες μέσω κάμερας ασφαλείας που υπάρχει εγκατεστημένη εντός του διαμερίσματός της και κάλεσε την Άμεση Δράση. Αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν τους δύο εκ των τριών οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, κατεβαίνοντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι, εγκλωβίστηκαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, ενώ ο ενας εκ των δραστών τραυματίσθηκε πέφτοντας από μεγάλο ύψος και χρειάστηκε η διακομιδή του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Γ. Γεννηματάς όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος με κάταγμα στην σπονδυλική του στήλη.

Πηγή: skai.gr

