Ένας 55χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη παρέσυρε το βράδυ του Σαββάτου και τραυμάτισε τροχονόμο επειδή δεν του επέτρεψε να περάσει με το αυτοκίνητό του από κεντρικό δρόμο, λόγω των μέτρων που ίσχυαν για τα εγκαίνια της 88ης ΔΕΘ.

Ο οδηγός - κατά δήλωσή του δημοτικός υπάλληλος- συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη και Γρ. Λαμπράκη. Ο 55χρονος οδηγός επέμεινε να διέλθει από το σημείο κι όταν ο 33χρονος τροχονόμος επανέλαβε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, εκείνος τον πλησίασε με το όχημα και τον έριξε στο έδαφος.

Ο 55χρονος εγκλωβίστηκε τελικά στην κίνηση και συνελήφθη από αστυνομικούς των μέτρων τάξης που βρίσκονταν στην περιοχή.

Ο τροχονόμος τραυματίστηκε στη μέση και στο πόδι και διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

