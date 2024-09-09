Ένας 87χρονος από την Αγγλία συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 89χρονης συζύγου του.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όταν ο 87χρονος επιχείρησε να πνίξει τη σύζυγό του, χωρίς όμως να τα καταφέρει.
Ο 87χρονος στη συνέχεια και ενώ πίστευε ότι η σύζυγός του έχει πεθάνει, πήγε σε διαμέρισμα άλλου ορόφου, όπου διαμένει μια γυναίκα με την οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις και την ενημέρωσε για την πράξη του.
Η γυναίκα στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία.
Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο εντόπισαν την 89χρονη ζωντανή στο κρεβάτι της, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
