Ένας 87χρονος από την Αγγλία συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 89χρονης συζύγου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όταν ο 87χρονος επιχείρησε να πνίξει τη σύζυγό του, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο 87χρονος στη συνέχεια και ενώ πίστευε ότι η σύζυγός του έχει πεθάνει, πήγε σε διαμέρισμα άλλου ορόφου, όπου διαμένει μια γυναίκα με την οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις και την ενημέρωσε για την πράξη του.

Η γυναίκα στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο εντόπισαν την 89χρονη ζωντανή στο κρεβάτι της, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

