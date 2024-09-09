Λογαριασμός
Παλαιό Φάληρο: 87χρονος αποπειράθηκε να πνίξει την 89χρονη γυναίκα του - Συνελήφθη από την αστυνομία

Η 89χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο

περιπολικο

Ένας 87χρονος από την Αγγλία συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 89χρονης συζύγου του.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί στο διαμέρισμα του ζευγαριού, όταν ο 87χρονος επιχείρησε να πνίξει τη σύζυγό του, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Ο 87χρονος στη συνέχεια και ενώ πίστευε ότι η σύζυγός του έχει πεθάνει, πήγε σε διαμέρισμα άλλου ορόφου, όπου διαμένει μια γυναίκα με την οποία διατηρούν φιλικές σχέσεις και την ενημέρωσε για την πράξη του.

Η γυναίκα στη συνέχεια ειδοποίησε την Αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο εντόπισαν την 89χρονη ζωντανή στο κρεβάτι της, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

