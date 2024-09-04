Ζάκυνθος: Υπόθεση εκφοβισμού, βίας και ληστείας σε βάρος 14χρονου

Μια πρωτοφανής υπόθεση εκφοβισμού ανηλίκου, συνοδευόμενου από ληστεία βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα στα χέρια της δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθε σήμερα στην Ασφάλεια Ζακύνθου, ένας 14χρονος ανήλικος, μόνιμος κάτοικος Ζακύνθου, συνοδευόμενος από τον πατέρα του και κατέθεσαν στοιχεία κατά τριών ανηλίκων, ηλικίας 14, 14 και 13 ετών, για την διάπραξη των κακουργηματικών αδικημάτων του εκφοβισμού, της βίας και της ληστείας κατά συναυτουργία.

Ο ανήλικος προσκόμισε βίντεο μέσα από το οποίο έχουν καταγραφεί οι αποτρόπαιες πράξεις των τριών ανηλίκων.

Μετά την κατάθεση των στοιχείων η Ασφάλεια συνέλαβε τους γονείς των τριών δραστών, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκων και όλοι μαζί αύριο θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα να απολογηθούν.

