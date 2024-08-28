Δύο ληστείες, από άτομα που επέβαιναν σε μηχανές, σημειώθηκαν τα ξημερώματα, στην περιοχή του Νέου Κόσμου, ενώ τρία από τα θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η πρώτη ληστεία διαπράχθηκε, λίγα λεπτά μετά τη 01:00, στη διασταύρωση των οδών Ηλία Ηλιού και Φραντζή. Περίπου είκοσι άτομα επιτέθηκαν σε δύο διερχόμενους πολίτες και αφού τους χτύπησαν, απέσπασαν το πορτοφόλι τους και το κινητό τηλέφωνό τους. Αμέσως μετά οι δράστες εξαφανίστηκαν, ενώ τα δύο θύματα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Μισή ώρα αργότερα, στη συμβολή των οδών Ειρήνης και Βεργίνας, δέκα άτομα που, επίσης, επέβαιναν σε μηχανές, ακινητοποίησαν τετραμελή παρέα και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, χτύπησαν ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.