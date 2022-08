Η Αθήνα επικεφαλής των «Πόλεων – Πρωταθλητριών» στις δράσεις ενάντια στην ακραία ζέστη

Κ. Μπακογιάννης: «Είμαι περήφανος που η Αθήνα ηγείται της προσπάθειας εφαρμόζοντας ένα σχέδιο 'οχύρωσης' της πόλης και προστασίας των πλέον ευάλωτων»

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή διεθνής σύσκεψη των ομολόγων του δημάρχων των «Πόλεων-Πρωταθλητριών» με αντικείμενο το σχέδιο και τις δράσεις ενάντια στην ακραία ζέστη.



Το δίκτυο City Champions for Heat Action του Οργανισμού Arsht-Rock και τα Ηνωμένα Έθνη, υπέγραψαν από τον Ιούνιο, την ενσωμάτωση της στρατηγικής για την ακραία ζέστη στους τομείς εργασίας του Habitat των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε όλο τον ΟΗΕ.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης στην εναρκτήρια παρέμβαση του σημείωσε: «Η κλιματική κρίση είναι εδώ και πρέπει να δράσουμε άμεσα και στοχευμένα. Πλήττει περισσότερο από όλους, τις πόλεις και τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς. Η Αθήνα το περασμένο καλοκαίρι, έζησε από πρώτο χέρι την καταστροφική δύναμη της ακραίας ζέστης με τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχει βιώσει ποτέ, σε έναν από τους ιστορικά μεγαλύτερους καύσωνες, που τον ακολούθησαν οι καταστροφικές περιαστικές πυρκαγιές. Έχουμε αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και στον πυρήνα όλων των δράσεων μας, είναι η θωράκιση της πόλης από τις συνέπειες της ακραίας ζέστης, καθώς και η προστασία των πιο εκτεθειμένων, στους κινδύνους της. Είμαι περήφανος που η Αθήνα πλέον τίθεται στο τιμόνι της κοινής μας προσπάθειας».



Στη διάσκεψη που συγκάλεσε ο κ. Μπακογιάννης μετείχαν οι δήμαρχοι του Miami Dade-County - Daniella Levine-Cava, της Σεβίλλης - Antonio Muñoz, του Σαντιάγκο της Χιλής - Claudio Orrego, του Μοντερέι της Καλιφόρνιας - Luis Donaldo Colosio, και της Μελβούρνης - Sally Capp.



Κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι έξι Δήμαρχοι της πρωτοβουλίας City Champions for Heat Action του Οργανισμού Arsht-Rock αντάλλαξαν καλές πρακτικές και ιδέες που ήδη εφαρμόζουν στις πόλεις τους για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης, του "σιωπηλού δολοφόνου" όπως την χαρακτήρισαν. Και συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα της κοινής τους πορείας, προσδοκώντας να λάβει χαρακτήρα διεθνούς "σταυροφορίας".



Η Αθήνα αναδεικνύεται ως ο παγκόσμιος ηγέτης στην αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης στις πόλεις και στο πλαίσιο αυτό, η επικεφαλής Αντιμετώπισης Αστικής Υπερθέρμανσης του Δήμου Αθηναίων (Chief Heat Officer), κα Λενιώ Μυριβήλη αναλαμβάνει από τον ερχόμενο Νοέμβριο Global Chief Heat Officer στο UN Habitat των Ηνωμένων Εθνών. Ο διορισμός της αποτελεί αναγνώριση του ηγετικού ρόλου της Αθήνας.



"Τεράστια τιμή και ευθύνη. Πράγματι, πολλές στις πρωτεύουσες της Ευρώπης και του κόσμου και ανάμεσά τους η Αθήνα αναμένεται να αποδειχθούν πιο ευάλωτες στην αύξηση της θερμοκρασίας και στην λειψυδρία. Μπορούμε όμως να αναστρέψουμε αυτό το σενάριο και έχουμε ήδη δει πολλές πόλεις να καθίστανται πιο ανθεκτικές σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής. Χρειάζεται όμως να δράσουμε ριζοσπαστικά και χρειάζεται να δράσουμε χθες!" ανέφερε για το νέο της ρόλο, η Chief Heat Officer της Αθήνας, Λενιώ Μυριβήλη.



Οι City Champions for Heat Action (CCHA), επικεντρώνονται ειδικά στο θέμα της ακραίας ζέστης στις πόλεις και μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μιας Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Αστικής Υπερθέρμανσης (GHAS), παρουσιάζοντας τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες των πόλεων, προκειμένου να προστατευθούν χιλιάδες ζωές και η οικονομία από τους κινδύνους που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την παγκόσμια δέσμευση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.



Οι πρόσφατοι καύσωνες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν προκαλέσει τεράστια ανθρώπινη, οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή. Παράλληλα έχει αυξηθεί η ανησυχία σχετικά με αυτούς τους κλιματικούς κινδύνους που γίνονται πιο συχνοί, σοβαροί και μεγαλύτεροι, γεγονός που ενισχύει την επείγουσα ανάγκη κινητοποίησης των εθνικών κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, του ιδιωτικού τομέα, των ΜΚΟ και της ακαδημαϊκής κοινότητας προς μια «παγκόσμια σταυροφορία» για την αντιμετώπιση των ακραίων κινδύνων που σχετίζονται με τη ζέστη.



Δεδομένου ότι είναι στις πόλεις όπου η απειλή και οι επιπτώσεις από την ακραία ζέστη είναι πιο ορατές, είναι λογικό οι δήμαρχοι να αναλάβουν αυτό το υψίστης σημασίας έργο.



Η δημοτική αρχή της Αθήνας υλοποιεί ήδη από το 2019 ένα ολιστικό σχέδιο που στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και ειδικότερα της ακραίας ζέστης



Στο σχέδιο περιλαμβάνονται:

Προστασία και ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας – για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες – στους πολύτιμους αστικούς πνεύμονες (Εθνικό Κήπο, Λυκαβηττό, Λόφο του Στρέφη, Φιλοπάππου, Ακαδημία Πλάτωνος).

Αναπλάσεις και ενίσχυση των φυτεύσεων στα πάρκα, τα άλση και τις πλατείες σε όλες τις γειτονιές. Δημιουργία των πρωτοποριακών πάρκων-τσέπης με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χώρου.

Ολοκληρωμένο σχέδιο μεταφύτευσης των δέντρων και των φυτών που αφαιρούνται από τους χώρους δημιουργίας των νέων σταθμών του Μετρό ( Πλατεία Κολωνακίου, Εξαρχείων, κλπ )

Σχεδιασμός και υλοποίηση τριών πράσινων διαδρόμων που συνδέουν υφιστάμενους χώρους πρασίνου σε τρεις γειτονιές της Αθήνας: Λαμπρινή, Ακαδημία Πλάτωνος και Εξάρχεια όπως και μιας Στρατηγικής για Βιώσιμη διαχείριση Υδάτων στον Λόφο του Λυκαβηττού.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων (Πλατεία Συντάγματος, Πανεπιστημίου, Βας . Όλγας, Εμπορικό Τρίγωνο, κλπ) γίνεται με βάση τις αρχές της θερμικής ανθεκτικότητας. Με τη χρήση ψυχρών υλικών, ένταξη του υδάτινου στοιχείου και γενναίων φυτεύσεων δέντρων και φυτών.

Αναβάθμιση και επαναλειτουργία των σιντριβανιών της πόλης μετά από χρόνια αχρηστίας τα οποία αποδεδειγμένα συμβάλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος στις περιοχές όπου βρίσκονται.

Υλοποίηση ενός ήδη εκτεταμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών και δημοτικών κτιρίων, ενώ παρέχονται κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Το οραματικό έργο της Διπλής Ανάπλασης που μπαίνει στις ράγες της υλοποίησης από το Σεπτέμβρη, θα προσφέρει στην Αθήνα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα ελεύθερου δημόσιου χώρου στον οποίο θα αναπτυχθούν μεγάλοι χώροι πρασίνου που αποτελούν το αντίδοτο στο φαινόμενο της Αστικής θερμικής νησίδας που αναπτύσσεται στην πόλη τους θερινούς μήνες.

Επιπλέον αυτών, η Αθήνα έθεσε σε εφαρμογή το πρωτοποριακό πρόγραμμα κατηγοριοποίησης καυσώνων που για πρώτη φορά περιλαμβάνει και ποσοτικοποιημένο τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες στο σύνολό τους και ειδικά οι κλιματικά ευάλωτοι πληθυσμοί. Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης και υποστήριξης όσων έχουν ανάγκη μέσω του συστήματος heat alert.



Ολες οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων είναι καταγεγραμμένες στο επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης το οποίο έχει ψηφιστεί κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο.



