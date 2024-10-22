Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 13:00 περίπου το μεσημέρι της Τρίτης 22 Οκτωβρίου στο δημοτικό γήπεδο Ναυπλίου όταν ένα αγόρι 14 ετών έπεσε από τις κερκίδες και σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 14χρονος βρέθηκε από τον φύλακα του γηπέδου, ο οποίος κάλεσε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα διενεργηθεί στη σορό του παιδιού, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει να λαμβάνει καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το πώς βρέθηκε ο ανήλικος στο γήπεδο και υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκε η πτώση.

Σύμφωνα με argolikeseidhseis.gr το παιδί έπεσε από τις κερκίδες του γηπέδου κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και από μεγάλο ύψος χάνοντας τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ Αργολίδας που παρέλαβε τη σορό του μικρού παιδιού, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου του.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.