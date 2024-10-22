Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης ιστιοπλοϊκού σκάφους με 10 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, που βρισκόταν σε δυσχερή θέση, επτά ναυτικά μίλια βορειοανατολικά των Κυθήρων.
Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν 10 αλλοδαποί υπήκοοι Πολωνίας που επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό σκάφος με ελληνική σημαία, το οποίο ημιβυθίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν σε νοικιασμένο ιστιοφόρο σκάφος, το οποίο υπέστη μηχανική βλάβη και εισροή υδάτων.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης το προσέγγισε 1 παραπλέον πλοίο και πρόλαβε να επιβιβάσει 2 αλλοδαπούς πριν αυτό ημιβυθιστεί, ενώ τους υπόλοιπους 8 υπό συντονισμό του ΕΚΣΕΔ τους διέσωσε το Sikorsky του Πολεμικού Ναυτικού και τους μετέφερε στα Κύθηρα. Οι υπόλοιποι 2 θα μεταφερθούν με το πλοίο στη Νεάπολη Βοιών.
Στην περιοχή που βρισκόταν το ιστιοπλοϊκό σκάφος έπνεαν άνεμοι εντάσεως 7 Μποφόρ.
