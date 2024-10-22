Νέα, επικαιροποιημένα στοιχεία για τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη χώρα έδωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 104 εστίες και θανατώθηκαν 17.500 ζώα σε Έβρο, Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα, Σέρρες, Μαγνήσια και Κορινθία.

Σε ΦΕΚ έχει δημοσιευτεί η ΚΥΑ των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και Αναπληρωτή Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, για τις οικονομικές αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν σε εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων πανώλης μικρών μηρυκαστικών και ευλογιάς των προβάτων.

Η νέα ΚΥΑ προβλέπει αυξημένα ποσά ως αποζημιώσεις.

Ενδεικτικά προβλέπονται τα εξής:

Α. Για πρόβατα και αίγες με επίσημα γενεαλογικά πιστοποιητικά καθαροαιμίας:

Πρόβατα ή αίγες από 6 μηνών και 1 ημέρα έως 3 ετών μέχρι διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ,

Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών μέχρι πεντακόσια (500,00) ευρώ,

Β. Για πρόβατα και αίγες κοινών ή ημίαιμων φυλών:

Πρόβατα ή αίγες από 6 μηνών και 1 ημέρα έως 3 ετών μέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ

Κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών μέχρι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ.

