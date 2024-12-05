Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει η σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής, η οποία θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας. Η γυναίκα αυτή υπενθυμίζεται ότι έχει ακταγγείλει τον αστυνομικό για αποτρόπαιες πράξεις που δεν τις χωρά ο ανθρώπινος νους και βάσει αυτών των καταγγελιών η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα την προφυλάκιση του 45χρονου.

Έτσι, η σύζυγος θα βρεθεί ενώπιος ενωπίω με τον ανακριτή, προκειμένου να επαναλάβει όλα όσα βίωνε η ίδια επί 8 χρόνια. Ο ίδιος βέβαια έχει υποβάλει αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για τη γυναίκα, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και λαμβάνει ψυχιατρική αγωγή και για αυτόν τον λόγο προχώρησε σε αυτές τις καταγγελίες.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ειδική δομή, ενώ από τους δυο γονείς έχει πλέον αφαιρεθεί η επιμέλειά τους

Τσούκαλης στον ΣΚΑΪ: «Θα έχουμε εξελίξεις που δεν μπορούμε να φανταστούμε»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα», ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης ανέφερε πως «είμαστε μια κοινωνία εν υπνώσει», δεδομένου ότι και σε αυτήν την υπόθεση βγαίνουν στη δημοσιότητα πράγματα που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς, με αποτέλεσμα να έχουμε εξελίξεις που δεν φανταζόμαστε.

«Υπάρχουν άνθρωποι που είναι χειριστικοί, είναι οσφυοκάμπτες που χαϊδεύουν αυτιά πολλά και μπορούν να πλησιάζουν και στρατηγούς και υπουργούς και πρωθυπουργούς, έχοντας έναν δεύτερο εαυτό που κρατάνε πολύ καλά κλειστό και τον βγάζουν στο σπίτι, στη γειτονιά, στον δρόμο» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας για τον αστυνομικό:

«Και μέσα στη Βουλή πιστεύετε ότι δεν έδινε τα σημάδια; Έχει ακουστεί - δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει βέβαια, ότι χειροδίκησε στον διοικητή του κάποτε. Αν του δώσουμε το δικαίωμα να πιστέψει ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα, αμέσως τού δίνουμε ένα έμμεσο άλλοθι και εξοργίζομαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν κάποιος βρεθεί προ αδιεξόδου, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι έναν ψυχίατρο να δημιουργήσει άλλοθι ότι δεν είναι καλά».

Όσονα φορά τον ρόλο της μητέρας-αστυνομικού, ο κ. Τσούκαλης ήταν κατηγορηματικός, χαρακτηρίζοντάς τον της ως ρόλο με πολλά ερωτηματικά. «Το να γίνει ένα επεισόδιο όπου θα χτυπήσει ο πατέρας το παιδί με τη μάνα παρούσα, θα πούμε ότι εκείνη τη μία φορά δεν θέλησε να δημιουργήσει θέματα για διάφορους λόγους. Όταν όμως έχουμε κατά συρροή τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές του πατέρα προς την ίδια και τα παιδιά, αυτό δημιουργεί πολλά ερωτηματικά κι εγώ έχω μάθει στην Ήπειρο και τα Γιάννενα που μεγάλωσα ότι η μάνα γίνεται λέαινα όταν της πειράξεις τα παιδιά. Και μάλιστα μια γυναίκα που είναι αστυνομικός. Δεν είναι μια γυναίκα αποδομημένη και ανήμπορη κάπου σε ένα χωριό χωρίς πρόσβαση πουθενά».

