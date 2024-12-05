Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους γιορτή

εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 τιμάται η μνήμη του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου και του Αγίου Διογένους μαρτύρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχει γιορτή οι:

  • Διογένης
  • Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη
