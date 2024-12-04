Aστυνομικός της Βουλής: Σχολική έκθεση για την απόπειρα αυτοκτονίας του 14χρονου

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί τις προσεχείς ώρες η 35χρονη σύζυγος του αστυνομικού που κατηγορείται για τον βιασμό των ανήλικων παιδιών του.

Η γυναίκα θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές σχετικά με τη δυσώδη υπόθεση του βιασμού των τριών ανήλικων παιδιών της από τον άντρα της.

Την ίδια στιγμή οι αποκαλύψεις για την υπόθεση είναι καταιγιστικές.

Η 12χρονη κόρη του ζευγαριού, φέρεται να είχε γράψει έκθεση στο σχολείο στην οποία περιέγραφε καρέ-καρέ την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε πραγματοποιήσει ο αδελφός της πέφτοντας από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Η μητέρα της που κλήθηκε στο σχολείο φέρεται να υποστήριξε πως όλα αυτά έγιναν πριν από 2 χρόνια και η πτώση του παιδιού, ήταν ατύχημα.

Με παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών η εισαγγελία ανηλίκων θα εξετάσει εάν προκύπτουν λόγοι ανάσυρσης από το αρχείο της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί για την πτώση του 10χρονου τότε γιου του αστυνομικού από το μπαλκόνι.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα ξεκινήσει εκ νέου έρευνα για το περιστατικό.

Το υπουργείο Παιδείας έχει διατάξει ΕΔΕ για τη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τυχόν ευθυνών Η 12χρονη φέρεται επίσης να εξομολογήθηκε τα όσα βίωνε στο σπίτι με την μητέρα να τα αποδίδει στην παιδική της φαντασία.

Για τα όσα συνέβαιναν στο σπίτι της οικογένειας, είχαν υπάρξει τρεις καταγγελίες.

Το 2020 άτομο ενημέρωσε το χαμόγελο για φωνές στο σπίτι και πτώση ατόμου από μπαλκόνι.

Το 2023 υπήρξε τηλεφώνημα από πρόσωπο του περιβάλλοντος των παιδιών που έδωσε πληροφορίες, ενώ και άλλο άτομο ανώνυμα το ίδιο έτος έδωσε και πάλι πληροφορίες για το τι βίωναν τα παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά την παραβατική συμπεριφορά που επεδείκνυε ο 45χρονος αστυνομικός, δεν είχε διαγνωστεί κάποιο ψυχικό υπόβαθρο επιθετικής ή άλλης συμπεριφοράς

Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διεξάγεται εσωτερική διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί πως περνούσαν τις διαδικασίες των ψυχομετρικών τεστ τόσο ο 45χρονος, όσο και η 35χρονη σύζυγός του που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ.

