Κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Ζεφύρι, όταν αστυνομικές δυνάμεις έκαναν σήμα σε οδηγό να σταματήσει για έλεγχο και εκείνος δεν υπάκουσε.

Κατά την καταδίωξη, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο φυγάς συγκρούστηκε με φορτηγό στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο άνδρας κατέληξε.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε και στο ρεπορτάζ του ο Γιώργος Τσελίκας, η ώρα ήταν περίπου 10.15 το βράδυ όταν οι αστυνομικοί στην περιοχή του Ζεφυριού έκαναν σήμα σε ένα ύποπτο αυτοκίνητο να σταματήσει.

Εκείνο όμως όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα, με τους αστυνομικούς να το καταδιώκουν. Φτάνοντας στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ο οδηγός έκανε παράνομη αναστροφή στο ρεύμα προς Λαμία.

Εκείνη την ώρα περνούσε ένα φορτηγό ψυγείο, με το οποίο συγκρούστηκε το ΙΧ.

Αστυνομική καταδίωξη στη Νέα Μάκρη μετά από απόπειρα ληστείας σε βενζινάδικο

Το βράδυ της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε απόπειρα ληστείας σε βενζινάδικο στη λεωφόρο Μαραθώνος στη Νέα Μάκρη, ανεπιτυχώς όμως, με αποτέλεσμα να ξεκινά καταδίωξη με την ομάδα ΔΙΑΣ, καταδίωξη η οποία επεκτάθηκε μέσα από το βουνό στον Διόνυσο, πέρασε στην Εκάλη και τη Νέα Ερυθραία, όπου στη Χαριλάου Τρικούπη συγκρούστηκε σφοδρά με σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Κατά συνέπεια, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρώς στο πρόσωπο και απεγκλωβίστηκε στη συνέχεια από την Πυροσβεστική.

Πηγή: skai.gr

