Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα ισχύσουν αύριο, Παρασκευή στην Αθήνα λόγω των συγκεντρώσεων και πορειών που έχουν προγραμματιστεί για την 16η επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε διάφορους οδικούς άξονες στο κέντρο της πόλης, θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Σημειώνεται πως από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», σημειώνεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ποιοι σταθμοί του μετρό θα είναι κλειστοί

Παράλληλα, έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο και στο μετρό.

Όπως ανακοινώθηκε «με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2024 ο σταθμός του μετρό ‘’Πανεπιστήμιο’’ θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός ‘’Μοναστηράκι’’ (Γραμμές 1 & 3) στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ.».

Επί ποδός 5.000 αστυνομικοί

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., θα βρίσκονται επί ποδός 5.000 αστυνομικοί, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και drones για εναέρια επιτήρηση.

Για την μαθητική πορεία η πρόβλεψη είναι η διακριτική παρακολούθηση από τις διμοιρίες των ΜΑΤ, ενώ στη βραδινή πορεία προβλέπεται αυστηρός κλοιός και συνοδεία της πορείας από τις διμοιρίες.

Σημειώνεται πως στις 12:00 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση μαθητών και φοιτητών στα Προπύλαια και στη συνέχεια, στις 18:00 υπάρχει κάλεσμα από συλλογικότητες, σωματεία και φορείς.

