Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος πλασών έργων τέχνης

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης της υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση κυκλώματος πλαστογράφησης πινάκων ζωγραφικής.

Από τους συλληφθέντες, ο ένας φέρεται ότι ήταν ο ζωγράφος, ο οποίος, μαζί με τους άλλους δύο προσέγγιζε τους πελάτες για την πώληση των πινάκων που ήταν αντίγραφα έργων Ελλήνων ζωγράφων.

Μετά από πληροφορία της διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ότι ετοιμαζόταν έκθεση με τα πλαστά έργα, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Βορείου Ελλάδος, έκαναν έφοδο σε χώρο στην οδό Αλεξάνδρου Σβώλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από αυτόν και από παρακείμενη αποθήκη, κατασχέθηκαν μέχρι στιγμής, πάνω από 100 πίνακες.

Εντοπίστηκαν τιμολόγια από τα οποία προκύπτει ότι οι τιμές πώλησης των έργων ξεπερνούσαν τα 90.000 ευρώ. Οι δράστες πωλούσαν τα πλαστά έργα σε δημοπρασίες και η αστυνομία ερευνά αν είχαν επεκταθεί και στο εξωτερικό.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Πολιτισμού επιθεώρησε τα έργα και διαβεβαίωσε ότι είναι πλαστά.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

