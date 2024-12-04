Xωρίς κινητό και προσωπικές επαφές ο αστυνομικός της Βουλής

Φρουρούμενος και χωρίς να έχει πρόσβαση στο κινητό του τηλέφωνο είναι ο αστυνομικός της Βουλής που έχει συλληφθεί από τις 29 Νοεμβρίου το μεσημέρι, κατηγορούμενος για ακραία μορφή ενδοοικογενειακή βίας με βιασμό και κακοποίηση των ανήλικων παιδιών, σύμφωνα με πηγές του ΓΕΣ.

Οπως συνοψίζουν οι πηγές, ο 45χρονος, κατόπιν εισαγγελικής εντολής στο πλαίσιο ακούσιας νοσηλείας του άρθρου 95 παρ. 2 του Ν. 2071/1992 την 25 Νοεμβρίου 2024 μεταφέρθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» στο 414 ΣΝΕΝ (Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων) όπου και εισήχθη.

Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024 και περί τις 16:15 πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του και από τη στιγμή εκείνη βρίσκεται υπό τη φύλαξη τριών, έως έξι αστυνομικών, σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η Ψυχιατρική Κλινική, στην οποία νοσηλεύεται είναι μια κλειστή δομή και η πρόσβαση γίνεται μόνο κατόπιν εντολής και άδειας του Διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής. Από τις 25 Νοεμβρίου 2024, όταν και έγινε η εισαγωγή μέχρι και την 29 Νοεμβρίου 2024 στις 16:15, οπότε και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του, είχε τα δικαιώματα ενός νοσηλευόμενου στην Ψυχιατρική Κλινική του 414 ΣΝΕΝ.

Δηλαδή, είχε στην κατοχή του το προσωπικό του κινητό, μπορούσε να πραγματοποιήσει κλήσεις και μπορούσε να δεχθεί επισκεπτήριο όπως όλοι οι υπόλοιποι νοσηλευόμενοι στην κλινική αυτή.

Από την ώρα σύλληψης του και μετά ωστόσο φρουρείται επί εικοσιτετραώρου βάσεως από τρεις έως έξι αστυνομικούς, του έχει αφαιρεθεί η κινητή συσκευή, δεν επιτρέπεται το επισκεπτήριο, διαμένει μόνος του σε δωμάτιο της κλινικής και δεν υπάρχει καμία επαφή με τους υπόλοιπους νοσηλευόμενους.

Οι διευκρινίσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που παρουσίαζαν τον αστυνομικό να προχωρά σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έπειτα από το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο και έγινε η σύλληψή του.

Μάλιστα τονίζεται πως στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό της κλινικής η επαφή γίνεται για ιατρικούς λόγους και υπό την επίβλεψη των αστυνομικών που τον φρουρούν, οι οποίοι έχουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη ασφάλειας και επίβλεψης του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.