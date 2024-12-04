Στους ρυθμούς των γιορτών είναι και επίσημα πλέον η Θεσσαλονίκη, καθώς φωταγωγήθηκε το ύψους 18 μέτρων δέντρο στην πλατεία Αριστοτέλους και ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στο ιστορικό κέντρο.

Στη σκηνή που στήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους ανέβηκε ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, παρά τη βροχή που έπεφτε, να στείλει το μήνυμα για τη Θεσσαλονίκη που αγαπάμε.

«Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ, είναι μια, στην καλύτερη πλατεία της Ελλάδας», τόνισε ο δήμαρχος και έδωσε τις ευχές του για τα Χριστούγεννα.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Βασίλης Γάκης, υπογράμμισε ότι «αν αισιοδοξούμε και πιστεύουμε στους εαυτούς μας, η Θεσσαλονίκη θα πάει μπροστά».

Μετά τη φωταγώγηση, τα πυροτεχνήματα φώτισαν στον ουρανό της πόλης, δίνοντας μια ακόμη εορταστική νότα.

Ο κόσμος διασκέδασε με τα τραγούδια του συγκροτήματος Onirama, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης και με τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παρουσιαστής της εορταστικής εκδήλωσης ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει για πρώτη φορά τη Λευκή Νύχτα, στο πλαίσιο της οποίας τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ. Πέρα, όμως από τα ψώνια, ο Εμπορικός Σύλλογος υπόσχεται μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις και εκπλήξεις για τα παιδιά.

Όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα, τα δρομολόγια του μετρό θα είναι σήμερα μέχρι τις 12.30 το βράδυ δωρεάν για να μπορέσει να συμμετάσχει ο κόσμος στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.