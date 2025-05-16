Της Έλενας Γαλάρη

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας για το drone show πάνω από την Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους.

Με αφορμή και τη μηνυτήρια αναφορά του Υπουργείου Πολιτισμού, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας ζητεί να διερευνηθεί εάν έχουν παραβιαστεί διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Η έρευνα θα διεξαχθεί από το Τμήμα Ασφάλειας Ακρόπολης.

Μενδώνη στον ΣΚΑΪ: Το drone show με φόντο την Ακρόπολη δεν έγινε με νόμιμη διαδικασία

«Το show δεν έγινε με νόμιμη διαδικασία», τόνισε νωρίτερα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Σημείωσε ότι η εταιρεία έλαβε άδεια από το Ζάππειο. Ωστόσο, εξήγησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και αυτό είναι που καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι το υπουργείο κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας, ενώ εξαπέλυσε πυρά εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ανακοινώσεις τους. «Η αντιπολίτευση έπρεπε πρώτα να ψάξει την υπόθεση και μετά να κατηγορήσει το υπουργείο», όπως είπε.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου από το υπουργείο Πολιτισμού

Σημειώνεται πως σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διαφημιστική καμπάνια γνωστής εταιρείας αθλητικών ειδών, με το drone show με φόντο την Ακρόπολη.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού καταθέτουν εντός της ημέρας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, το υπουργείο είναι σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Aεροπορίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τήρηση ή μη της διαδικασίας αδειοδότησης της υπερπτήσης drone, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εικόνες από το drone show που έχουν κυκλοφορήσει στα social media:

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ

Σφοδρή ανακοίνωση εξέδωσε νωρίτερα και ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «η εικόνα μέσω σμήνος drones του αθλητικού παπουτσιού που "πατά" πάνω στην Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, αποτελεί προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για τα γυρίσματα της ταινίας του στον αρχαιολογικό χώρο;», διερωτά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Ακρόπολη δεν είναι διαφημιστικό φόντο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας & Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η εικόνα ενός γιγαντιαίου αθλητικού παπουτσιού να «πατά» την Ακρόπολη μέσω προβολής με drones, αποτελεί μια ακόμα θλιβερή υπενθύμιση της ανάγκης για ξεκάθαρα θεσμικά όρια και σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Η Ακρόπολη, παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο φόντο για εμπορικές χρήσεις ή «έξυπνα» διαφημιστικά ευρήματα. Ειδικά όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω δράση είτε πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια είτε εκμεταλλεύτηκε θεσμικά κενά και ελλιπή εποπτεία, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού.

Η επιλογή του ΥΠΠΟ να αρνηθεί άδεια για τα γυρίσματα του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, καθιστά το ζήτημα ακόμα πιο επιτακτικό. Ποιο είναι τελικά το κριτήριο; Η εμπορική αξία του προϊόντος ή το πολιτιστικό αποτύπωμα του δημιουργού;

Ζητούμε:

-Άμεση και σαφή ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το αν δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη δράση και από ποιον φορέα.

-Τη θεσμική θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων απέναντι στην άναρχη εμπορευματοποίησή τους.

-Διαφανή, ενιαία και αξιοκρατικά κριτήρια στην αξιολόγηση αιτημάτων για χρήση πολιτιστικών χώρων – χωρίς εξαιρέσεις και σκοπιμότητες.

Ο πολιτισμός δεν είναι εργαλείο branding. Είναι ζήτημα ταυτότητας, μνήμης και δημοκρατίας».

