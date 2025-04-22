Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του μουσικού Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν έσκασε κροτίδα στο χέρι του, σε γλέντι σε καφενείο στα Τριπόταμα Καλαβρύτων, με αποτέλεσμα οι γιατροί να του ακρωτηριάσουν δύο δάκτυλα.

Ο μουσικός είχε κληθεί να παίξει κλαρίνο ωστόσο το γλέντι πήρε δυσάρεστη τροπή, τη Δευτέρα του Πάσχα στις 6:00 το πρωί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και μαρτυρίες, ο Άρης Μουγκοπέτρος κρατούσε στα χέρια την αναμμένη μπλε κροτίδα, την οποία επιδείκνυε, προτού αυτή εκραγεί στο χέρι του.

Άλλη μαρτυρία αναφέρει πως ίσως νόμιζε ότι η κροτίδα ήταν καπνογόνο και για αυτόν τον λόγο δεν την πέταξε.

Αμέσως μεταφέρθηκε από συγγενικά του πρόσωπα στο Γενικό Νοσοκομείο Τριπόλεως, ωστόσο στη συνέχεια διακομίσθηκε στο ΚΑΤ, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

O τραυματισμός του μουσικού ήταν αρκετά σοβαρός, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του χεριού του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, είναι καλά στην υγεία του.

Η ΕΛ.ΑΣ σχημάτισε ποινική δικογραφία σε βάρος του και κατηγορείται για παραβίαση του νόμου «περί Φωτοβολίδων και Πυροτεχνημάτων»

Στο συμβάν τραυματίστηκε και μια γυναίκα, με τον πατέρα της να αναφέρει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star: «Όλα καλά με την κόρη μου, νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο Νοσοκομείο της Τρίπολης. Όσον αφορά το πρόβλημα είναι για τον Αριστείδη. Το παιδί είναι από το χωριό μου και αδελφικός φίλος του γιου μου. Όλο το χωριό μου και τα γύρω χωριά έχουμε στεναχωρηθεί περιμένουμε να ακούσουμε ευχάριστα νέα».

