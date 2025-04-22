Σε δηλώσεις για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα και είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, προχώρησε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, Άρης Μουγκοπέτρος, μέσω του δικηγόρου του, Κωνσταντίνου Παπαναστασίου.

Παράλληλα, μέσω του δικηγόρου του, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, κάνει έκκληση προς τον φίλο του ο οποίος, όπως αναφέρεται του έδωσε την κροτίδα, να πάει να το καταθέσει στην αστυνομία και να αναλάβει την ευθύνη.

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου, μετά από συζήτηση μαζί του σχετικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα, και επειδή εδώ και 24 ώρες έχουν ακουστεί αντικρουόμενες πληροφορίες - όχι πάντα με ανιδιοτελή κίνητρα - θέλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη δι’ εμού για τα κάτωθι: Ο Άρης Μουγκοπέτρος είναι αυτοδίδακτος δεξιοτέχνης του κλαρίνου, καταγόμενος από μια αγροτική, πολυμελή οικογένεια της επαρχίας. Αγωνίζεται από τα 14 του χρόνια για νακαταξιωθεί στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής, υπερπηδώντας σε όλη αυτήν την διαδρομή σειρά εμποδίων. Μέσα από σκληρό αγώνα κατόρθωσε σήμερα στα 32 του χρόνια να χαίρει εκτίμησης από το ευρύ κοινό και τους συναδέλφους του. Ανήμερα του Πάσχα έγινε προγραμματισμένη εμφάνιση του σε εκδήλωση στα Τριπόταμα Αχαΐας. Περί τις 6:30 πμ της Δευτέρας του Πάσχα και μετά από μια κοπιαστική για αυτόν βραδιά, διαρκούς εργασίας, συγκεκριμένο πρόσωπο, του έδωσε στο χέρι αυτό που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν κροτίδα. Ο Άρης Μουγκοπέτρος, έχοντας πλήρη άγνοια από πυροτεχνήματα, κροτίδες, βεγγαλικά κλπ, του το επέστρεψε, και εκείνος του αποκρίθηκε να το κρατήσει και πως δεν είναι τίποτα. Έτσι, θεωρώντας πως πρόκειται για πυρσό τούρτας γενεθλίων, το άναψε και αυτό εξερράγη. Η τουλάχιστον επικίνδυνη συμπεριφορά ενός θαμώνα, ο οποίος θεώρησε σωστό να φέρει μαζί του κροτίδα σε κλειστό χώρο, ασφυκτικά γεμάτο και να την δώσει σε έναν μουσικό κατά την διάρκεια της εργασίας του, εξαπατώντας τον μάλιστα και για την φύση αυτού που του έδωσε, οδήγησε στον ακρωτηριασμό του δείκτη και του παράμεσου δακτύλου του δεξιού του χεριού, και στην μερική αποκατάσταση του αντίχειρα του με μόσχευμα από τον μηρό του», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρους του Άρη Μουγκοπέτρου και προσθέτει:

«Οι συνέπειες αυτής της ολέθριας συμπεριφοράς έχουν επιφέρει τρομακτικό πλήγμα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή του εντολέα μου, ο οποίος είναι και πατέρας διδύμων ηλικίας 2 ετών. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη ότι θα αποδοθούν οι ευθύνες για το ως άνω περιστατικό στους πραγματικούς υπευθύνους. Με αφορμή το γεγονός αυτό ελπίζουμε ότι στο μέλλον η διάθεση κροτίδων θα διέπεται από ένα αυστηρότερο νομικό πλαίσιο, ώστε η προμήθειά τους να μην είναι ευχερής στον πάσα ένα. Ο εντολέας μου θέλει και δι’ εμού να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες του στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Κ.Α.Τ για την εξαιρετική περίθαλψη που έχει ήδη λάβει. Ευχαριστεί, επίσης, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το ενδιαφέρον τους, καθώς και όλους τους πραγματικούς φίλους του και τους συναδέλφους του που εκδηλώνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους στο πρόσωπό του, και η οποία τον έχει συγκινήσει βαθιά, και τον εμψυχώνει αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου Κωνσταντίνος Παπαναστασίου.»

Σημειώνεται πως από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κλειτορίας, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του Άρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος χθες τα ξημερώματα, σε περιοχή των Καλαβρύτων, έπειτα από ανάφλεξη κροτίδας, που κρατούσε, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι του, ενώ από την έκρηξη τραυματίστηκε και μια γυναίκα στην κοιλιακή χώρα, η οποία διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, στην Πάτρα.

Πηγή: skai.gr

