Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 61χρονης σε χωριό της Καρδίτσας

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν τη Δευτέρα του Πάσχα - Μεγάλη επιχείρηση από την αστυνομία και την Πυροσβεστική για τον εντοπισμό της 

ΕΜΑΚ

Μεγάλη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για την ανεύρεση μιας 61χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από τη Δευτέρα του Πάσχα στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, στην Καρδίτσα

Στην περιοχή έχουν μεταβεί κλιμάκια της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που αναζητούν την 61χρονη, που κατάγεται από την Πορτίτσα η οικογένεια της οποίας διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το karditsalive.net

