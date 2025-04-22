Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό 61χρονης σε χωριό της Καρδίτσας

Μεγάλη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη για την ανεύρεση μιας 61χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από τη Δευτέρα του Πάσχα στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, στην Καρδίτσα.

Στην περιοχή έχουν μεταβεί κλιμάκια της αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που αναζητούν την 61χρονη, που κατάγεται από την Πορτίτσα η οικογένεια της οποίας διατηρεί κτηνοτροφική μονάδα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το karditsalive.net.

