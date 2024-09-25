Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Αργολίδα προστίθεται στα περιστατικά που καταγράφονται τελευταία με μαθητές.

Δύο 17χρονοι ξύρισαν το μουστάκι 12χρονου και του άρπαξαν 2 ευρώ την ώρα του διαλείμματος σε γυμνάσιο - λύκειο στην περιοχή της Ερμιόνη.

Οι Αρχές συνέλαβαν τόσο τους δύο ανήλικους δράστες, όσο και τους γονείς τους.

Ανήλικοι έδωσαν «ραντεβού» στη Μεταμόρφωση για να λύσουν τις διαφορές τους: Στο νοσοκομείο ο ένας - Στα κρατητήρια ο άλλος

Παράλληλα, «ραντεβού» για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές με..ξύλο έδωσαν ανήλικοι στη Μεταμόρφωση στις 8.25 το βράδυ τις 22η Σεπτεμβρίου.

Οι δύο ανήλικοι 16, και 17 ετών, συναντήθηκαν στη συμβολή Πάρνηθος και Τατοϊου, όπου ο ένας τραυμάτισε τον άλλο με γροθιές στα πλευρά και το κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος που χτυπήθηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ίδια μέσα.

Τι πρώτες πρωινές ώρες στις 23/9 συνελήφθη ο 17χρονος δράστης, ενώ αναζητούνται οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.