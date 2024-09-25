Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της αναβάθμισης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυσης Αττικής, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
Η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 250.000 ευρώ και σκοπός είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου και υποδομών του Οικοτροφείου Λυκόβρυσης της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Μίας δομής φιλοξενίας ατόμων με σοβαρές ψυχικές δυσκολίες- κυρίως χρόνια ψυχικά πάσχοντες- η οποία έχει ως βασικό στόχο τόσο τη φροντίδα ανθρώπων με έκπτωση στη λειτουργικότητα, όσο και τη μετέπειτα αποκατάστασή τους σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο.
Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η απόφαση ένταξης του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα Υγείας, από τον αρμόδιο υπουργό 'Αδωνι Γεωργιάδη.
