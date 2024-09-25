Λογαριασμός
Παπαθανάσης: Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η αναβάθμιση του Οικοτροφείου Λυκόβρυσης Αττικής  

Η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 250.000 ευρώ και σκοπός είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου και υποδομών του Οικοτροφείου Λυκόβρυσης της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας

Παπαθανάσης

Την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της αναβάθμισης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Οικοτροφείο Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Λυκόβρυσης Αττικής, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 250.000 ευρώ και σκοπός είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου και υποδομών του Οικοτροφείου Λυκόβρυσης της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας. Μίας δομής φιλοξενίας ατόμων με σοβαρές ψυχικές δυσκολίες- κυρίως χρόνια ψυχικά πάσχοντες- η οποία έχει ως βασικό στόχο τόσο τη φροντίδα ανθρώπων με έκπτωση στη λειτουργικότητα, όσο και τη μετέπειτα αποκατάστασή τους σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η απόφαση ένταξης του έργου στο Τομεακό Πρόγραμμα Υγείας, από τον αρμόδιο υπουργό 'Αδωνι Γεωργιάδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

