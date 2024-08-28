Ο Εμπορικός Σύλλογος Βόλου με απόφαση διοικητικής συνεδρίασης υπέβαλε σήμερα Τετάρτη 28/8/2024 μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, φυσικού ή ηθικού αυτουργού, άμεσου ή απλού σύνεργού για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της έκθεσης, της υποβάθμισης (ρύπανσης) του περιβάλλοντος, της δυσφήμησης, του άρθρου 15 ΠΚ ή οποιουδήποτε άλλου αδικήματος προκύψει ότι διεπράχθη, στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Βόλου.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, η ντροπιαστική εικόνα των τελευταίων ημερών στην πόλη του Βόλου με την εμφάνιση νεκρών ψαριών που έχουν κατακλύσει την ακτή του Παγασητικού κόλπου είναι το αποκορύφωμα μιας ζημιογόνου θερινής περιόδου για τους κλάδους της τοπικής οικονομίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και δημοσιογραφικά ρεπορτάζ η έντονη δυσοσμία στο παραλιακό μέτωπο φτάνοντας έως το ύψος της οδού 28ης Οκτωβρίου, προκαλεί αίσθημα αποστροφής κι αηδίας με αποτέλεσμα όπως δηλώνουν ιδιοκτήτες καταστημάτων στην περιοχή να μιλούν για μείωση πελατών έως και 80% και τεράστιο πλήγμα στον τουρισμό του Βόλου. Όπως είναι αντιληπτό οι επιπτώσεις των πλημμυρών είναι ακόμη εμφανείς, η εμπορική αγορά πλήττεται εξίσου λόγω μείωσης τουριστικής επισκεψιμότητας και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα μόλυνσης από τα νεκρά ψάρια, τα οποία ξεβράστηκαν από τη λίμνη Κάρλα στον Παγασητικό Κόλπο και από την αμέλεια θυροφράγματος κατά την αποστράγγιση των υδάτων της να είναι επιλήψιμη. Η οικονομική καταστροφή είναι προβλέψιμη καθώς διακόπτεται βίαια η τουριστική περίοδος ενώ θα μπορούσε να διαρκέσει μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη. Οι επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνται στο παραλιακό μέτωπο αναστέλλουν τη λειτουργία τους και λόγω της διασύνδεσης των δυο αυτών κλάδων της οικονομίας με το εμπόριο, οι συνέπειες και για τον κλάδο μας θα είναι σημαντικές

Στη μηνυτήρια αναφορά δηλώνεται ότι ο Παγασητικός Κόλπος έχει κατακλυστεί από εκατομμύρια νεκρά ψάρια και πιθανώς άλλα «φερτά» υλικά, με αποτέλεσμα την σφοδρότατη ρύπανση του Παγασητικού και της ευρύτερης περιοχής και κατ’ επέκταση αφενός τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, αφετέρου την τεράστια δυσφήμιση της περιοχής μας και κατά συνέπεια την τραγική μείωση της τουριστικής κίνησης, την ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία στις επιχειρήσεις μας και τις γενικότερες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία.

Μετά από σχετική έρευνα και πληροφορίες, προκύπτει ότι η κύρια αιτία αυτής της ρύπανσης είναι το γεγονός ότι το θυρόφραγμα της λίμνης Κάρλας παρέμεινε (εσφαλμένως και πιθανώς παρανόμως) ανοιχτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας, μέσω του χειμάρρου Ξηριά, στα μολυσμένα νερά της υπερχειλισμένης λίμνης Κάρλας και των πλημμυρισμένων Παρακάρλιων περιοχών, μαζί με τα ψάρια του γλυκού νερού, να χύνονται επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον Παγασητικό Κόλπο.

Το φαινόμενο της μαζικής συγκέντρωσης των νεκρών ψαριών και οι απωθητικές εικόνες που δημιουργούνται και διαχέονται σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου, δυσφημώντας ανεπανόρθωτα την περιοχή μας, εντοπίζεται στο σύνολο του Παγασητικού Κόλπου, αλλά και σε πολλές ακτές της ακτογραμμής του, με αποκορύφωμα όμως το λιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας, όπου η κατάσταση είναι απλώς τραγική και το θέαμα τουλάχιστον αποκρουστικό!

Να σημειωθεί δε ότι πέραν του φαινομένου της συγκέντρωσης των νεκρών ψαριών, παρατηρείται και πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην αποκομιδή τους, ιδιαίτερα στην παραλία του Βόλου, με αποτέλεσμα, πέραν όλων των υπολοίπων, η δυσοσμία που προκαλείται να είναι, πέραν από ιδιαιτέρως ανυπόφορη για όλους.

Οι αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές και η οικονομική ύφεση της περιοχής δεν αφήνει άλλα περιθώρια ολιγωρίας κι αμέλειας . Το εμπόριο δεν γίνεται να επωμιστεί κι άλλα λάθη, γι΄ αυτό ο εμπορικός κόσμος δεν θα ανεχτεί άλλες δικαιολογίες.

