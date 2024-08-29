Χαλκιδική: Χωρίς λούνα παρκ φέτος το πανηγύρι στον Άγιο Μάμα – “Δεν έγινε ο απαραίτητος έλεγχος”

Δεν θα λειτουργήσει φέτος το λούνα παρκ στην ετήσια, καθιερωμένη εμποροπανήγυρη που πραγματοποιείται στον Άγιο Μάμα, στη Χαλκιδική και ξεκινά σήμερα. Μετά το “λουκέτο” στις ψησταριές, ένα ακόμα ορόσημο του ξακουστού πανηγυριού θα λείπει φέτος.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο thestival.gr ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς, ο έλεγχος που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον χώρο του λούνα παρκ προκειμένου να διακριβωθεί πως θα λειτουργήσει με ασφάλεια, δεν κατέστη δυνατό να γίνει.

«Ο μηχανολόγος – μηχανικός που είχε οριστεί για τον έλεγχο δήλωσε αδυναμία προσέλευσης και ελέγχου, και ο έλεγχος δεν έγινε οπότε ο Δήμος δεν μπορεί να δώσει άδεια για να λειτουργήσει το λούνα παρκ», υποστήριξε ο κ. Καρράς. Όπως είπε ο Δήμαρχος της περιοχής, ο μηχανολόγος – μηχανικός θα πραγματοποιούσε έλεγχο χθες, όμως δεν προσήλθε και κατόπιν εγγράφου που του έστειλε, δήλωσε αδυναμία προσέλευσης.

Χωρίς ψησταριές το φετινό πανηγύρι στον Άγιο Μάμα

Παράλληλα όπως έχει γίνει γνωστό, φέτος δεν θα υπάρχουν ψησταριές στην την εμποροπανήγυρη που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μάμα. Όπως είπε χθες σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας σχετικά με την εξέλιξη αυτή, «πήραμε την απόφαση να μη λειτουργούν φέτος οι ψησταριές επειδή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ή ως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή θα πρέπει να δούμε πώς αυτές οι ψησταριές θα λειτουργήσουν κανονικά και νόμιμα».

