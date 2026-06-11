Το Μουντιάλ έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτική ατζέντα «America First» του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαρακτήρισε το Μουντιάλ του 2026 ως μια μοναδική ευκαιρία για να αναδειχθεί η αμερικανική υπεροχή και η παγκόσμια ενότητα στο έδαφος των ΗΠΑ.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Axios, η ατμόσφαιρα ευφορίας που περιβάλλει τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση στον κόσμο έχει αμαυρωθεί από τις αναφορές για αυστηρά μέτρα κατά της μετανάστευσης και περιορισμούς στη χορήγηση βίζας κατά την περίοδο πριν την έναρξη του τουρνουά.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί μια πρώιμη δοκιμασία για το αν ο Τραμπ μπορεί να διοργανώσει με επιτυχία ένα παγκόσμιο θεαματικό γεγονός, ενώ παράλληλα προωθεί την πολιτική του «America First» (μτφ. Πρώτα η Αμερική), με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 να πλησιάζουν σύντομα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων (AHLA), τα εμπόδια στη χορήγηση βίζας και οι ευρύτερες διεθνείς ανησυχίες περιορίζουν τη διεθνή ζήτηση για ταξίδια με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με την AHLA, σε όλες τις αγορές υποδοχής, σχεδόν το 80% των ιδιοκτητών και διαχειριστών ξενοδοχείων δήλωσαν ότι οι κρατήσεις τους ήταν χαμηλότερες από τις αρχικές προβλέψεις. Ο οργανισμός ανέφερε ότι οι πόλεις που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, από την αντίληψη στο εξωτερικό ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας έως την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Μια σειρά από περιστατικά έχει πυροδοτήσει κριτική κατά της κυβέρνησης Τραμπ:

- Ο Ομάρ Αρτάν, διαιτητής από τη Σομαλία, δεν έλαβε άδεια εισόδου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι λόγω «ανησυχιών σχετικά με τον έλεγχο του ιστορικού του», σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης ισχυρίστηκε ότι ο Αρτάν είχε σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά ο ίδιος δήλωσε στους New York Times: «Νομίζω ότι έχουν πρόβλημα με τη χώρα μου».

- Ο Ιρακινός επιθετικός Αϊμέν Χουσεΐν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για ώρες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται έναν Ιρακινό αξιωματούχο.

- «Κατά τη διαδικασία ελέγχου, δύο ταξιδιώτες [από την ιρακινή αποστολή] υποβλήθηκαν σε επιπλέον έλεγχο», δήλωσε εκπρόσωπος της CBP στο Axios. Σε έναν ταξιδιώτη επιτράπηκε η είσοδος, αλλά στον δεύτερο - έναν φωτογράφο - δεν επιτράπηκε η είσοδος, επίσης λόγω «ανησυχιών σχετικά με τον έλεγχο της αξιοπιστίας του».

- Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους Ιρανούς υπηκόους έθεσαν τη FIFA σε διπλωματικό αδιέξοδο. Ενώ στους παίκτες του Ιράν χορηγήθηκαν βίζες, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του προσωπικού δεν έλαβαν άδεια εισόδου.

- Σύμφωνα με επιστολή της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικών Δημοσιογράφων, οι αθλητικοί δημοσιογράφοι έχουν επίσης αντιμετωπίσει περιορισμούς στη χορήγηση βίζας.

Ο φόβος για την παρουσία της ICE στους αγώνες απείλησε επίσης να διακόψει τη λειτουργία ενός σταδίου στην περιοχή του Λος Άντζελες, αφού οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία, εν μέρει λόγω ανησυχιών σχετικά με την επιβολή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Οι διοργανωτές κατέληξαν σε συμφωνία με το συνδικάτο των εργαζομένων, το οποίο όμως ανέφερε ότι διατηρεί «το συμβατικό δικαίωμα να προχωρήσει σε απεργία» εάν «οι ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης απειλήσουν την ασφάλεια των εργαζομένων» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Σε γενικές γραμμές, οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών έχουν προειδοποιήσει τους οπαδούς να είναι σε εγρήγορση για τυχόν επιχειρήσεις ελέγχου από την ICE.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε στο CBS News σε συνέντευξη τον Μάιο ότι η αποστολή της ICE δεν ήταν «να συλλαμβάνει μαζικά άτομα», προσθέτοντας ότι «αναζητούμε πάντα τους χειρότερους των χειρότερων».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαλαρώσει ορισμένα εμπόδια εισόδου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μεταξύ των οποίων και η απαλλαγή από την καταβολή εγγύησης για τη βίζα ύψους έως και 15.000 δολαρίων για ορισμένα άτομα.

Διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), μεταξύ των οποίων η ICE και η ομάδα Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, συνεργάζονται για την τεράστια επιχείρηση της διασφάλισης της ασφάλειας του τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί σε 11 πόλεις των ΗΠΑ.

Ερωτηθείς την Τετάρτη για τις δυσκολίες, ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο δήλωσε: «Δεν είναι εύκολο, όταν έχεις 300.000 διαπιστευμένα άτομα, τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται από χώρες εκτός των ΗΠΑ, να τα επεξεργαστείς και να τα ελέγξεις».

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα είναι μόνο μια απίστευτη εμπειρία για όλους τους οπαδούς και τους επισκέπτες, αλλά... και η πιο ασφαλής στην ιστορία - και καμία από τις γελοίες τακτικές εκφοβισμού που προωθούν οι φιλελεύθερες ακτιβιστικές ομάδες και τα αριστερά ΜΜΕ δεν θα το αλλάξει αυτό», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ σε σε δήλωσή του στο Axios.

Η πολιτική διαμάχη ενδέχεται να μετριαστεί μόλις ξεκινήσουν οι αγώνες και το ενδιαφέρον στραφεί στα γήπεδα. Όλος ο κόσμος θα παρακολουθεί πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση Τραμπ το κύμα των διεθνών ποδοσφαιριστών και οπαδών.

Πηγή: skai.gr

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