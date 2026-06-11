Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλ. Δασκαλάκη, ο 57χρονος δηλαδή κτηνοτρόφος και αυτοδιοικητικός σε δήμο της Μεσσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τους.

Ο εισαγγελέας αφού μελέτησε τη δικογραφία, άσκησε δίωξη βαρύτερη από το αδίκημα που αφορούσε η σχηματισθείσα δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου περί θανατηφόρας σωματικής βλάβης και τους παρέπεμψε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου από την οποία ζήτησαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ειδικότερα, στον 32χρονο και στον 59χρονο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από κοινού και στον 57χρονο ασκήθηκε δίωξη για ηθική αυτουργία στην τετελεσμένη πράξη της ανθρωποκτονίας.

Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό του 49χρονου προέδρου που εν τέλει τον οδήγησε στο θάνατο μετά από περίπου τρεις εβδομάδες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Ο 49χρονος είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο, πιθανότατα από μαγκούρα, και γι' αυτό το λόγο είχε υποβληθεί και σε κρανιοτομή.

Πηγή: Cretalive.gr

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