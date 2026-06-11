Λίγες μόλις ημέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και περικυκλωμένος από δημοσιογράφους σε μια κατάμεστη συνέντευξη Τύπου, ο νεαρός μέσος του Μεξικού, (Ζιλμπέρτο Μόρα) Gilberto Mora, δέχθηκε μια απρόσμενη ερώτηση από έναν δημοσιογράφο: «Αν φτάσετε στον τελικό και κερδίσετε, πώς θα το γιορτάσεις; Με ένα παγωτό;».

«Ναι, με ένα παγωτό», απάντησε γελώντας ο νεότερος παίκτης της διοργάνωσης. «Βανίλια.»

Ο 17χρονος έχει πλέον συνηθίσει τόσο τον θαυμασμό όσο και την έκπληξη που προκαλεί η τόσο γρήγορη άνοδός του στο ποδόσφαιρο. Στα 15 του, με την Club Tijuana, έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Liga MX. Στα 16 του έκανε ντεμπούτο με την εθνική ανδρών του Μεξικού και ξεπέρασε ακόμη και τους Λαμίλ Γιαμάλ (Lamine Yamal) και Πελέ (Pelé) ως ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κατέκτησε διεθνές τρόπαιο, χάρη στην επιτυχία του Μεξικού στο CONCACAF Gold Cup.

Έναν χρόνο αργότερα, εξακολουθεί να είναι παιδί, αλλά ετοιμάζεται να βρεθεί στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Είναι ένα όνειρο για μένα να παίζω ποδόσφαιρο, αυτό που αγαπώ περισσότερο. Και το να εκπροσωπείς τη χώρα σου σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι μοναδικό», δήλωσε ο Μόρα. «Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ και όλοι μοιραζόμαστε το ίδιο όνειρο: να έχουμε μια σπουδαία διοργάνωση και να σηκώσουμε το τρόπαιο.»

«Αυτός ο τύπος είναι διαφορετικός»

Κατά τη διάρκεια του περσινού Gold Cup, ο επιθετικός του Μεξικού, Σαντιάγο Χιμένεθ (Santiago Giménez) παρατήρησε κάτι που τον εντυπωσίασε.

«Κοίταξα γύρω στο λεωφορείο. Άλλοι ήταν στα κινητά τους, άλλοι αστειεύονταν, και τότε είδα τον μικρό Μόρα να διαβάζει ένα βιβλίο. Εκεί σκέφτηκα: Αυτός ο τύπος είναι διαφορετικός.»

Το ταλέντο του είναι δεδομένο, αλλά αυτό που τον κάνει πραγματικά ξεχωριστό είναι η ακατάπαυστη δίψα του για μάθηση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έγινε viral το περασμένο φθινόπωρο, όταν σε συνέντευξη Τύπου της Τιχουάνα αποκάλυψε ότι μιλά άπταιστα αγγλικά.

Ο προπονητής του, Σεμπάστιαν Αμπρέου (Sebastián Abreu), τον χειροκρότησε ενθουσιασμένος.

«Ήταν τέλειο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς;» είπε. Και πρόσθεσε αστειευόμενος: «Σουτάρει με το αριστερό, με το δεξί, βάζει γκολ και μιλάει αγγλικά. Αν του ζητήσεις, μάλλον μιλάει και γερμανικά, απλώς δεν έχουμε Γερμανούς δημοσιογράφους εδώ.»

Η ωριμότητα ενός βετεράνου

Μέσα στο γήπεδο, ο Μόρα ξεχωρίζει για την ποδοσφαιρική του ευφυΐα.

Πριν καν δεχθεί την μπάλα, γυρίζει συνεχώς το κεφάλι του προς κάθε κατεύθυνση, συλλέγοντας πληροφορίες για το τι συμβαίνει γύρω του. Για την ηλικία του, η λήψη αποφάσεων είναι εντυπωσιακά ώριμη και αυτό τον έχει καταστήσει έναν από τους κορυφαίους νεαρούς παίκτες της Liga MX στη διατήρηση κατοχής υπό πίεση.

Ανάμεσα σε όλους τους ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών στις σεζόν 2024-25 και 2025-26, ο Μόρα βρίσκεται πρώτος σε γκολ, νικητήρια γκολ, αναμενόμενα γκολ (xG) και

πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Απλά εντυπωσιακό.

Στις προπονήσεις είναι γνωστός για το ότι παρατηρεί και μαθαίνει από τους πιο έμπειρους συμπαίκτες του. «Προσπαθώ πάντα να μαθαίνω από αυτούς και να παρατηρώ τι κάνουν, ώστε να γίνομαι καλύτερος», είπε.

Το ταλέντο βρίσκεται στο DNA του

Ο Μόρα είναι γιος του Gilberto Mora Sr., πρώην ποδοσφαιριστή της Liga MX, ο οποίος αργότερα εργάστηκε ως προπονητής στις ακαδημίες της Τιχουάνα. Όταν ρωτήθηκε πώς καταφέρνει να παραμένει προσγειωμένος παρά τη δημοσιότητα, ο νεαρός δεν δίστασε να αποδώσει τα εύσημα στους γονείς του.

«Η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι που με βοηθούν περισσότερο να παραμένω συγκεντρωμένος. Μου λένε πάντα να ακολουθώ τον δρόμο μου και να αφήνω τα πράγματα να έρχονται φυσιολογικά.»

Από το νούμερο 251 στο Νο.10

Η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε χάρη στον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό του Μεξικού, Χουάν Κάρλος Οσόριο (Juan Carlos Osorio). Μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Τιχουάνα από το Leagues Cup, ο Οσόριο κάλεσε αρκετούς νεαρούς των ακαδημιών να προπονηθούν με την πρώτη ομάδα. Ανάμεσά τους βρισκόταν ένας πιτσιρικάς με το νούμερο 251. Μέσα σε λίγους μήνες, ο Μόρα μετατράπηκε στο μεγάλο αστέρι του γηπέδου Estadio Caliente.

Στην πρώτη του συμμετοχή μοίρασε ασίστ, ενώ στο τρίτο του παιχνίδι πέτυχε γκολ. Έκτοτε καθιερώθηκε ως πολυεργαλείο, αγωνιζόμενος ως επιτελικός μέσος, εξτρέμ ή δεύτερος επιθετικός. Διαθέτει εξαιρετική ντρίμπλα, ποιοτική πάσα και άριστο έλεγχο της μπάλας, ενώ συχνά ξεπερνά με ευκολία αντιπάλους που έχουν διπλάσια ηλικία από εκείνον.

Σύμφωνα με τον αναλυτή δεδομένων της Liga MX, Tom Harrison: «Το κορυφαίο ταλέντο στο μεξικανικό ποδόσφαιρο; Χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτό το παιδί μπορεί να φτάσει σε επίπεδο Champions League.»

Ο Αμπρέου πιστεύει επίσης ότι είναι θέμα χρόνου να μετακομίσει σε κάποιο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, μόλις συμπληρώσει τα 18 του χρόνια τον Οκτώβριο. Πριν φύγει, όμως, θα φορέσει τη θρυλική φανέλα με το Νο.10 της Τιχουάνα. «Έχουμε την τύχη να τον απολαμβάνουμε εδώ», είπε ο Αμπρέου. «Κάθε μέρα που περνά είναι μία μέρα λιγότερη που θα τον έχουμε μαζί μας. Και μετά θα τον απολαμβάνουμε κάπου αλλού.»

Το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Προς το παρόν, ο Μόρα έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία: να λάμψει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στην πατρίδα του. Δεν αποκλείεται απόψε να είναι και βασικός.

Στο περσινό Gold Cup ξεκίνησε βασικός και στα τρία νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης, ενώ μοίρασε και καθοριστική ασίστ στον ημιτελικό.

Δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν εξελιχθεί σε μία από τις αποκαλύψεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ή ακόμη και στον παίκτη που θα οδηγήσει το Μεξικό σε μια ιστορική πορεία. Το ίδιο το παιδί-θαύμα κλείνει με μια απλή συμβουλή:

«Να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Να παλεύετε για τα όνειρά σας. Και να σκέφτεστε πάντα πώς θα προχωράτε μπροστά.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.