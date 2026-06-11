Προσπάθειες αποκλιμάκωσης: Συνάντηση υψηλόβαθμων αξιωματούχων ΗΑΕ και Ιράν

Ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράν πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα κατ΄ιδίαν συνάντηση, την πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Η συνάντηση σηματοδοτεί σημαντική μεταστροφή στις σχέσεις των δύο πλευρών, καθώς αντανακλά την πρόθεση για αποκλιμάκωση και για πιο ήπιες διμερείς σχέσεις σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής αστάθειας.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το Bloomberg, η ηγεσία των ΗΑΕ επιδιώκει να προστατεύσει τα οικονομικά της σχέδια, που περιλαμβάνουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής και στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η επαναπροσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Τεχεράνη, καθώς τα ΗΑΕ συγκαταλέγονταν στους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν πριν από τον πόλεμο, ενώ αποτελούσαν και βασική δίοδο για τη διακίνηση ιρανικού πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.

Πηγές αναφέρουν ότι το Αμπού Ντάμπι επιδιώκει μια μορφή ύφεσης με το ιρανικό καθεστώς, το οποίο θεωρεί αντίπαλο, αλλά αναγνωρίζει ότι δεν πρόκειται να ανατραπεί από την εξουσία.

Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει επιτεθεί στα ΗΑΕ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της περιοχής. Το Αμπού Ντάμπι απάντησε με σειρά αντιποίνων και υιοθέτησε την πιο σκληρή στάση μεταξύ των αραβικών κρατών απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ωστόσο, τα ΗΑΕ φαίνεται πλέον να ακολουθούν την πορεία του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες επίσης έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν ή συμμάχους του, αλλά επιλέγουν τη διπλωματία ως μέσο αποκλιμάκωσης.

Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τις επαφές με την Τεχεράνη σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών ήδη από τις αρχές Απριλίου, ενώ το Κατάρ έχει αναλάβει πιο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Κοινός παρονομαστής για τα τρία αραβικά κράτη είναι η συνειδητοποίηση ότι θα πρέπει να συνυπάρξουν με έναν γείτονα 90 εκατομμυρίων κατοίκων, με σημαντική στρατιωτική ισχύ, παρά τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί από τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εδράζεται στην προώθηση της αποκλιμάκωσης και της μείωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με στόχο την προώθηση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε στο Bloomberg αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα ΗΑΕ στηρίζουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία των λαών της περιοχής από τις συνέπειες της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η συνάντηση αυτής της εβδομάδας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη μεταβολής της στάσης του Αμπού Ντάμπι απέναντι στην Τεχεράνη. Ήδη στα τέλη Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, είχε ενώσει τη φωνή του με τους ηγέτες του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μην προχωρήσει σε πλήρη επανέναρξη των εχθροπραξιών κατά του Ιράν και να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις.



Πηγή: skai.gr

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