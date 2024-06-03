Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την επιχείρηση εκκένωσης της κατάληψης “Primavera”, τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, στο ΑΠΘ.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο 11 ξύλινα κοντάρια, έναν λοστό, επτά κράνη και ένα ποδήλατο στο στέκι μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποίησαν στις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Δεκάδες αστυνομικοί απέκλεισαν τον χώρο περιμετρικά της κατάληψης και άρχισαν να εκκενώνουν το εσωτερικό του, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Τη στιγμή της εισόδου της Αστυνομίας στο στέκι Primavera δε βρισκόταν κανείς.

Το στέκι Primavera καταλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Μετά το πέρας της επιχείρησης ο χώρος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ.. Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Δείτε φωτογραφίες από τον εσωτερικό χώρο:

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Πρωινές ώρες σήμερα (03-06-2024) πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αστυνομική επιχείρηση σε ισόγειο χώρο του Α.Π.Θ., ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη από την 8 Νοεμβρίου 2023.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Αστυνομίας, Τροχαίας και Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 ξύλινα κοντάρια,

1 λοστός,

7 κράνη και

1 ποδήλατο, η νόμιμη κατοχή του οποίου ερευνάται.

Μετά το πέρας της επιχείρησης ο χώρος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Α.Π.Θ..

Προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.