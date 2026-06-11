Την ένταξη, για πρώτη φορά, παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων της Κύθνου στο δίκτυο Aegean Cuisine ανακοίνωσε το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο ανοικτής εκδήλωσης ενημέρωσης και διαλόγου με τα μέλη του στο νησί. Σύμφωνα με το επιμελητήριο, η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και στην ενίσχυση της αυθεντικής γαστρονομικής ταυτότητας των Κυκλάδων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου, παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής, του επιχειρηματικού κόσμου και μελών του επιμελητηρίου και όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος, παρουσίασε τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του φορέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ ο ειδικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου, Γιάννης Αγγελάκης, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις δυνατότητες αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης κυριάρχησαν τα ζητήματα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού, με τους επαγγελματίες να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της νησιωτικότητας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου παρουσίασε τις σχετικές θέσεις και παρεμβάσεις του φορέα προς τα αρμόδια όργανα της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, τα στελέχη του επιμελητηρίου επισκέφθηκαν επιχειρήσεις εστίασης, τυροκομικές και μελισσοκομικές μονάδες του νησιού, συζητώντας με τους παραγωγούς τις προοπτικές ανάπτυξης του γαστρονομικού και εμπειρικού τουρισμού.

Όπως δήλωσε ο κ. Ρούσσος, «η Κύθνος μπαίνει στον χάρτη του Aegean Cuisine με το μέλι της και το τυρί της», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι τα τοπικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για το νησί και να ενισχύσουν την τουριστική του ταυτότητα.

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από το Επιμελητήριο Κυκλάδων

Πηγή: skai.gr

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