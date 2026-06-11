Η Prometheus είναι μία από τις νεότερες επιχειρηματικές κινήσεις του Τζεφ Μπέζος και μόλις εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 12 δισ. δολαρίων, με την αξία της εταιρείας να εκτιμάται σε περίπου 41 δισ. δολάρια.

Η startup τεχνητής νοημοσύνης ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο με χρηματοδότηση ύψους 6,2 δισ. δολαρίων. Ο Μπέζος, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Amazon το 2021, ασκεί καθήκοντα συν-διευθύνοντος συμβούλου μαζί με τον Βικ Μπατζάτζ, καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν συνιδρυτής της Verily, ενός ερευνητικού εργαστηρίου της Alphabet αφιερωμένου στις βιοεπιστήμες.

Η Prometheus επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για φυσικές και πρακτικές εφαρμογές, όπως η μηχανική, η βιομηχανική παραγωγή και ο σχεδιασμός φαρμάκων. Η startup τηρεί μέχρι στιγμής χαμηλό προφίλ ως προς τα πρώτα της προϊόντα, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες προσλήψεις στελεχών από εταιρείες όπως η OpenAI, η Google DeepMind και η Nvidia.

Ο Μπέζος δήλωσε στο CNBC τον περασμένο μήνα ότι η Prometheus εργάζεται πάνω σε έναν «μηχανικό τεχνητής νοημοσύνης», ο οποίος θα διευκολύνει τους μηχανικούς στον σχεδιασμό φυσικών αντικειμένων. Είχε τονίσεις επίσης ότι το Prometheus είναι «κάτι που με ενθουσίασε τόσο πολύ, που έγινα συν-διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αφιερώνοντας πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια σε αυτό».

Σε σημερινές του δηλώσεις στο CNBC, ο Μπέζος δήλωσε ότι συμμετείχε στον κύκλο series B της χρηματοδότησης της Prometheus, αφού είχε ήδη επενδύσει ένα σημαντικό ποσό στον πρώτο γύρο χρηματοδότησής της.

Η νεοφυής επιχείρηση δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τους υπόλοιπους επενδυτές της.

«Συγκεντρώσαμε κεφάλαια, διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα και μας περιμένει τεράστιο έργο», δήλωσε ο Μπέζος.

Ο Μπέζος, ο οποίος ηγείται επίσης μιας διαστημικής εταιρείας και κατέχει τη θέση του εκτελεστικού προέδρου στην Amazon μετά την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου το 2021, δήλωσε ότι αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην τεχνητή νοημοσύνη. «Το Prometheus καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου», δήλωσε ο δισεκατομμυριούχος. «Αφιερώνω επίσης πολύ χρόνο στην Blue [Origin]. Αφιερώνω πολύ χρόνο στην τεχνητή νοημοσύνη στην Amazon. Οπότε, το κοινό στοιχείο στον τρόπο που αξιοποιώ τον χρόνο μου είναι κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη».

Ο Μπέζος δήλωσε ότι είναι «εύκολο να φανταστεί κανείς» την Prometheus ως πελάτη της υπηρεσίας cloud της Amazon, καθώς χρειάζεται περισσότερη υπολογιστική ισχύ. «Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς την Amazon ή οποιονδήποτε άλλο hyperscaler να χρησιμοποιεί τα είδη των εργαλείων που αναπτύσσει η Prometheus για τη βελτίωση των κέντρων δεδομένων τους», πρόσθεσε.

Ο Μπέζος σημείωσε επίσης ότι οι δύο εταιρείες του θα παραμείνουν «σε απόσταση ασφαλείας». «Στην πραγματικότητα, διαθέτουμε υπολογιστική ισχύ από πολλές πηγές», είπε. «Έτσι, αυτή τη στιγμή, η υπολογιστική ισχύς είναι τόσο σπάνια που πρέπει να την προμηθευόμαστε από όπου μπορούμε, συμπεριλαμβανομένου του AWS».

Ακόμη, δήλωσε ότι η Prometheus αναπτύσσει ένα σύστημα που μπορεί να επιταχύνει τον «κύκλο εφευρέσεων», ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργούν εργαλεία πιο γρήγορα.

«Αυτό είναι ένα παλιό όνειρο», είπε ο Μπέζος. «Η ιδέα ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις ένα σύνολο εργαλείων που θα μπορούσαν πραγματικά να ασχοληθούν με τη μηχανική, έναν γενικό τεχνητό μηχανικό. Είναι ένα όνειρο που είχαμε, το οποίο απασχολούσε τους ανθρώπους για δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν ήταν πραγματικά εφικτό. Τώρα όμως είναι εφικτό, και αυτό είναι που προσπαθούμε να επιτύχουμε από τα τέλη του 2024».

Είπε ακόμη ότι η Prometheus έχει συγκροτήσει μια ομάδα περίπου 150 ατόμων. «Είναι σκληρή δουλειά, δουλεύουμε σκληρά, αλλά είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον», τόνισε ο Μπέζος.

Σε περαιτέρω διευκρινίσεις για το έργο της Prometheus, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν ασχολείται με την ανάπτυξη ρομπότ.

«Υπήρξαν κάποιες εικασίες», είπε. «Σκεφτήκαμε ότι δεν κρύβουμε τίποτα, σωστά; Απλώς δουλεύουμε σκληρά και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά... όταν συγκεντρώνεις τόσα χρήματα, ο κόσμος γίνεται περίεργος».

Σημειώνεται ότι κυκλοφορούν φήμες ότι η Prometheus ασχολείται με ρομπότ, αλλά ο Μπέζος ξεκαθάρισε ότι η εταιρεία δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη για φυσικές και πρακτικές εφαρμογές.

Ο Μπέζος δήλωσε στο μεταξύ ότι έχει «μια εντελώς διαφορετική άποψη» όταν ρωτήθηκε για τις ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την απώλεια θέσεων εργασίας, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει «σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας» στην οικονομία, η οποία θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο. «Είναι απαισιόδοξοι επειδή μια ομάδα έξυπνων ανθρώπων τους λέει να είναι απαισιόδοξοι, αλλά αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λάθος», είπε αναφερόμενος στην αρνητική αντίδραση του κοινού απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ερωτηθείς για τις προσπάθειες ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης, ο Μπέζος δήλωσε ότι χρειάζονται «λογικοί» νόμοι, αλλά προειδοποίησε ότι πρέπει να αποφευχθούν ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την καινοτομία ή να σταματήσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανέφερε ως παραδείγματα τη ρύθμιση της ανάπτυξης φαρμάκων και των αεροπορικών εταιρειών από την κυβέρνηση, όπου οι νόμοι συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς ανάπτυξης των προϊόντων.

«Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν υπέρ μιας ορθής κρατικής ρύθμισης για τη βελτίωση της ασφάλειας, των προϊόντων και άλλων θεμάτων», δήλωσε ο Μπέζος. «Δεν βλέπω γιατί αυτό να μην εφαρμοστεί κάποια στιγμή στα νέα εργαλεία που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όταν το κάνεις αυτό, πρέπει να ρυθμίζεις το επίπεδο εφαρμογής. Δεν θέλεις να απαγορεύσεις κατά λάθος το μαχαίρι επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κακό σκοπό».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Τα μαχαίρια είναι σημαντικά εργαλεία και, ναι, πού και πού κάποιος τα χρησιμοποιεί με τρόπο ακατάλληλο. Όμως η λύση σε αυτό δεν είναι να πούμε: “Εντάξει, τέρμα τα κέντρα δεδομένων. Τέρμα τα μαχαίρια”. Αυτή δεν είναι μια έξυπνη προσέγγιση στη ρύθμιση».

Πηγή: skai.gr

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