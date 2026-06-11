Το Ιράν έχει ναρκοθετήσει το Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Το Ιράν προετοιμάζεται εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο αμερικανικής επιχείρησης με στόχο την κατάληψη του νησιού Χαργκ, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε εκ νέου στο στόχαστρο με τις δηλώσεις του την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το CNN, λίγο μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί, η Τεχεράνη είχε ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές της θέσεις στο Χαργκ, μεταφέροντας επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις και συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με πηγές που είχαν μιλήσει τότε στο αμερικανικό δίκτυο, το Ιράν έχει αναπτύξει στο νησί επιπλέον φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS (Man-Portable Air Defense Systems), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αεροσκαφών και ελικοπτέρων σε χαμηλό ύψος.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι έχουν τοποθετηθεί αντιαρματικές και αντιαποβατικές νάρκες, καθώς και νάρκες κατά προσωπικού, ακόμη και κατά μήκος των ακτών όπου θα μπορούσαν να αποβιβαστούν αμερικανικές δυνάμεις σε περίπτωση χερσαίας επιχείρησης.

Το Χαργκ θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ιρανική οικονομία, καθώς μέσω του νησιού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι μια επιχείρηση κατάληψής του θα ενείχε σημαντικούς κινδύνους και θα μπορούσε να προκαλέσει βαριές απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις.



Πηγή: skai.gr

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