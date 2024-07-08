Αίθουσες διδασκαλίας σχεδιάζεται να δημιουργηθούν στον μέχρι πρότινος κατειλημμένο από συλλογικότητες χώρο απέναντι από το Αμφιθέατρο του Ανατομείου στο Τμήμα Ιατρικής, που εκκενώθηκε σήμερα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε συνέχεια ομόφωνης απόφασης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Πρόκειται για έναν χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων, στον οποίο λειτουργούσε παλαιότερα το κυλικείο του Τμήματος και από το 2016 τελούσε υπό κατάληψη. Πριν από δύο εβδομάδες ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής με απόφασή του απευθυνόταν «προς τη Διοίκηση του Τμήματος, την Κοσμητεία της Σχολής και κάθε άλλη αρμόδια Αρχή, ζητώντας, μέσω της εφαρμογής του νόμου, την άμεση εκκένωση και παράδοση στην ακαδημαϊκή κοινότητα του χώρου όπου λειτουργεί, μέχρι και σήμερα, το στέκι “Α.Κ.Ι.”».

«Τα τελευταία 8 χρόνια, η συγκεκριμένη κατάληψη λειτουργεί «φιλοξενώντας» άγνωστο αριθμό ατόμων, η πλειονότητα των οποίων δεν έχει σχέση με τη σχολή μας και το πανεπιστήμιο και διοργανώνοντας «ρεμπέτικα γλέντια», «μπαρ οικονομικής ενίσχυσης», προβολές ταινιών και πολιτικές εκδηλώσεις- συζητήσεις. Πρόκειται για μια δημόσια περιουσία που αυθαίρετα έχει καταληφθεί από άτομα προσκείμενα στον αναρχικό / αντιεξουσιαστικό χώρο της άκρας αριστεράς, εμποδίζοντας την απρόσκοπτη χρήση της από το σύνολο των φοιτητών και των φοιτητριών καθώς και από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του πανεπιστημίου», ανέφερε ο σύλλογος φοιτητών στην απόφασή του.

Κοσμήτορας ΣΕΥ: Σύντομα το Τμήμα Ιατρικής θα αξιοποιήσει τον χώρο

Σε συνεδρίασή της η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτό το αίτημα του Συλλόγου των φοιτητών. Την Παρασκευή 5/7 στην είσοδο του κατειλημμένου χώρου θυροκολλήθηκε «ειδοποίηση για άμεση εκκένωση», όπου γνωστοποιούνταν οι σχετικές αποφάσεις των φοιτητών και της Κοσμητείας και γινόταν η εξής προτροπή στα άτομα που συμμετείχαν στην κατάληψη: «να αποχωρήσετε άμεσα από την κατάληψη και να αποδώσετε τον χώρο στις αρχές του πανεπιστημίου, ώστε να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς που προορίζεται, σύμφωνα με τον νόμο και τις ακαδημαϊκές ανάγκες».

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης τον χώρο παρέλαβε ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγητής Θεόδωρος Δαρδαβέσης.

«Ήταν μία απόφαση του συλλόγου των φοιτητών, την οποία η Κοσμητεία ομόφωνα συμφώνησε ότι επικροτεί. Επρόκειτο για μία κατάληψη διάρκειας 8 χρόνων κι ενώ υπάρχουν πολλές ζωτικές ανάγκες για εργαστηριακούς χώρους και χώρους διδασκαλίας. Ακόμη και όταν πρόκειται για χώρους που πραγματοποιούνται πολιτιστικές δραστηριότητες, θα πρέπει να αποδίδονται συντεταγμένα δεν μπορεί να αρπάζει κάποιος 400 τετραγωνικά μέτρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Δαρδαβέσης, γνωστοποιώντας ότι «σύντομα το Τμήμα Ιατρικής θα αξιοποιήσει τον χώρο για εκπαιδευτικούς σκοπούς με αίθουσες διδασκαλίας».

Μέλη συλλογικοτήτων από το «Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο Ιατρικής» συγκεντρώθηκαν από το πρωί μπροστά στον χώρο που εκκενώθηκε, ενώ πραγματοποίησαν κινητοποίηση και στην κοσμητεία για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αστυνομική επέμβαση, γράφοντας έξω από το κτίριο σχετικά συνθήματα με σπρέι.

Η αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση της κατάληψης έγινε τα ξημερώματα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ την ώρα εκείνη δεν βρίσκονταν άτομα στο σημείο. Έπιπλα, ψυγεία και διάφορα άλλα αντικείμενα μεταφέρθηκαν έξω από τον χώρο, ενώ κατασχέθηκαν ξύλινα κοντάρια και μία μπετονιέρα.

