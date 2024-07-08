Βόλτα στην αγορά του Αγίου Δημητρίου με αφομή την έναρξη των θερινών εκπτώσεων πραγματοποίησε σήμερα 8 Ιουλίου 2024 ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μίλησε με καταστηματάρχες και εργαζομένους της περιοχής και τόνισε πως στόχος είναι η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των εμπόρων, αλλά και η προστασία των καταναλωτών μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων.

Στη συνέχεια ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πρώτη ημέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα και θέλω να τονίσω ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής έχει δύναμη. Μπορεί να συγκρίνει τις τιμές και να αγοράζει προϊόντα από εκεί που τον συμφέρει. Μόνο έτσι δουλεύει ο ανταγωνισμός και πετυχαίνουμε να πέφτουν οι τιμές. Εύχομαι οι φετινές εκπτώσεις να πάνε καλά και για τον εμπορικό κόσμο και για τους πολίτες και θέλω όλοι να γνωρίζουν ότι παραπλανητικές εκπτώσεις, προφανώς και δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές.

Υπάρχει ηλεκτρονικός έλεγχος μέσω πλατφόρμας που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ε.Ε. για προϊόντα που διατίθενται μέσω e-shops, αλλά και οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ αυτές τις ημέρες και τις εβδομάδες, που θα ενταθούν.

Τα δε πρόστιμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ βαριά και φτάνουν και τα 3 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις υποτροπής».

Πηγή: skai.gr

