Σε αργία τέθηκαν οι δημοτικοί υπάλληλοι που συνελήφθησαν από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, για χρηματισμό και εκβιασμούς ιδιοκτητών καταστημάτων, στην Αθήνα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 14 άτομα, ιδιώτες και υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων που φέρονται να ζητούσαν ανταλλάγματα από καταστηματάρχες, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο ή τα πρόστιμα, για παραβάσεις.

Δυο διαλόγους έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, στους οποίους φέρεται να πρωταγωνιστεί 43χρονη φερόμενη ως αρχηγός, αλλά και ένα μήνυμα το οποίο είχε δεχθεί στο κινητό της τηλέφωνο, αποκαλυπτικό της δράσης της οργάνωσης.

Oι διάλογοι – «φωτιά»

Στην πρώτη περίπτωση, για ένα υπό κατασκευή κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού και η 43χρονη φέρεται να λέει σε άλλο άτομο που εργάζεται στον Δήμο Αθηναίων:

«Μακάρι να πάει αρχείο γιατί κι εγώ αρχείο θέλω να το στείλεις. Απλά να κάνουμε παιχνίδι, να πάρεις τα λεφτά».

Και αυτός της απαντάει:

«Ωραία, άμα είναι έτσι, επιμένω τότε το ψάχνω»

Σε δεύτερη περίπτωση, πάλι η ίδια γυναίκα ενημερώνεται ότι είναι σε εξέλιξη έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επικοινωνεί με συνεργό της και του αναφέρει:

«Είναι η Δημοτική Αστυνομία (στο συγκεκριμένο κατάστημα). Πες τους να φύγουν».

Αυτός την καθησυχάζει:

«Ακόμα κι αν βεβαιωθεί παράβαση, θα φροντίσω να ακυρωθεί αργότερα».

Στην τρίτη περίπτωση, αποκαλύπτεται ένα μήνυμα το οποίο έχει λάβει στο κινητό της τηλέφωνο από άτομο το οποίο φέρεται να έχει δώσει πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό στο κύκλωμα και τελικά να του βεβαιώθηκε πρόστιμο. Αναφέρει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος:

«Θεωρώ το να δίνουμε 12.000 ευρώ και πέρυσι 16.000 ευρώ και να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση δεν είναι ο, τι καλύτερο. Η προστασία ποια είναι δηλαδή; Να μας κλείσουν δύο μέρες και να τραβήξουμε εμείς σφραγίδα; Αυτή είναι η προστασία και δίνουμε αυτά τα χρήματα;».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.