Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο των δύο παιδιών της και του παιδιού της φίλης της στην Πάτρα, για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της από τις ανακριτικές αρχές της Πάτρας.

Αύριο, Τετάρτη, θα οδηγηθεί στον ανακριτή Πάτρας από τον οποίο θα ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί.

Η 25χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση για τον θάνατο των δύο παιδιών της, δύο βρεφών, 19 ημερών και 2 μηνών, που έφυγαν από τη ζωή το 2022 και το 2023 αντίστοιχα, καθώς και για τον θάνατο του βρέφους 6 μηνών της φίλης και συγκατοίκου της το 2021.

Για τον θάνατο του 15 μηνών Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, τον Αύγουστο του 2024, η έρευνα για τα αίτια θανάτου του εκκρεμεί.

«Η υποξία δεν είναι ποτέ αιτία θανάτου»

«Η εντολέας μου δηλώνει αθώα, οπότε αναγκαστικά αυτό θα υποστηρίξουμε και εμείς», δήλωσε στις κάμερες έξω από τα Δικαστήρια στην Ευελπίδων ο συνήγορος υπεράσπισης της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, χαρακτηρίζοντας ως «αναμενόμενη» τη σύλληψη της 25χρονης, δεδομένης και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας.

«Η υποξία δεν είναι ποτέ αιτία θανάτου. Εκείνο που ερευνά η Δικαιοσύνη είναι τι προκάλεσε την υποξία. Θα απαντήσουμε λέξη προς λέξη στα πορίσματα. Οτιδήποτε παραπάνω δεν μπορώ να σας το πω, θα πρέπει να δούμε τη δικογραφία», όπως ανέφερε.

Δημογλίδου: Περισσότερες από 80 καταθέσεις περιλαμβάνει η δικογραφία

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τη σύλληψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, απάντησε πως ούτε η Αστυνομία συλλαμβάνει ούτε η Δικαιοσύνη αποφασίζει με βάση την περιρρέουσα ατμόσφαιρα.

«Η κατηγορούμενη δεν έφερε καμία αντίσταση κατά τη σύλληψή της. Άλλωστε, είχε δηλώσει μέσω του δικηγόρου της ότι είναι διαθέσιμη στις Αρχές σε περίπτωση που χρειαστεί για οποιονδήποτε λόγο να προσαχθεί στην Υπηρεσία που είχε αναλάβει την έρευνα, δηλαδή το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του Οργανωμένου Εγκλήματος», δήλωσε η κ. Δημογλίδου.

«Ήταν εξαιρετική η δουλειά των 4 επιστημόνων, είναι κορυφαίοι στο είδος τους δημόσιοι λειτουργοί πανεπιστημιακού επιπέδου. Προσπαθώντας αν αποκλείσουν τι οδήγησε στον θάνατο τα παιδιά, κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών περιλαμβάνει περισσότερες από 80 καταθέσεις».

«Είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που τοποθετούνται στα Μέσα αυτοί οι άνθρωποι και πολύ διαφορετικές οι καταθέσεις που έχουν δώσει στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετική η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αστυνομικοί. Για παράδειγμα, μας έχει προκύψει απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια της προανάκρισης», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.