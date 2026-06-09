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Κατήγγειλε τον Ολυμπιακό στον ΕΣΑΚΕ ο Παναθηναϊκός AKTOR

Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ επέφερε την καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ από πλευράς ΚΑΕ Παναθηναϊκού AKTOR

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Παναθηναϊκός - Μπάσκετ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατέθεσε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, όπως έγινε γνωστό.

Ο λόγος ήταν η ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στις 7 Ιουνίου ενημερώνοντας πως έστειλε επιστολή στην ΕΡΤ Α.Ε. σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη του δεύτερου τελικού της Greek Basketball League στο Telekom Center Athens.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αθλητικός δικαστής της διοργανώτριας Αρχής θα εκδικάσει την απόφαση σήμερα (09/06) στις 6 το απόγευμα.


 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ
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